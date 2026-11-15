दिल्ली में फिर बिल्डिंग हादसा; निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरा, 8 घायल
दिल्ली में एक और बिल्डिंग हादसा सामने आया है। दिल्ली के पहाड़गंज में रविवार शाम एक निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरने से 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली के पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का ग्राउंड फ्लोर लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया। रविवार शाम को हुए इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। छत गिरने की सूचना मिलने के बाद दमकल गाड़ियां और एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को मौके पर भेजा गया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।
घटना के वक्त चल रहा था निर्माण कार्य
एक अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग की टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले ही, PCR कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल पहुंचा दिया। यह घटना पहाड़गंज में हरि वर्दी स्कूल के पास शाम को 4 बजकर 40 मिनट पर हुई। घटना के वक्त निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान इमारत की ग्राउंड फ्लोर की छत गिर गई।
4.40 बजे मिली पीसीआर कॉल
पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम को 4.40 बजे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें बताया गया कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने एक इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की।
डाला जा रहा था लैंटर
इमारत में एक होटल बनाने का काम चल रहा था। घटना के समय दूसरी मंजिल की छत (लैंटर) डाली जा रही थी। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा ढह गया। शुरुआती जांच में पता चला कि इमारत के सपोर्टिंग कॉलम (खंभे) गीले थे। इतना ही नहीं इमारत एक तरफ झुकती लग रही थी। हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं।
घायलों के नाम आए सामने
सभी घायलों को इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में शेख सद्दाम (37 वर्ष), शेख राजा (20 वर्ष), मो. सुहेल (50 वर्ष), संजुद खान (40 वर्ष), गौतम यादव (28 वर्ष), वरुण यादव (36 वर्ष), राजा (36 वर्ष) और मंटसु (40 वर्ष) शामिल हैं। कुछ घायलों को फ्रैक्चर हुआ है। वहीं कुछ को मामूली चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जारी है। इमारत के ढहने के कारणों की जांच की जा रही है।
हाल ही में हौज काजी इलाके में 7 की हुई थी मौत
इस साल अब तक दिल्ली में इमारतों के गिरने की कई घटनाएं देखी जा चुकी हैं। हाल ही में पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढहने 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह इमारत भी 5 नवंबर को सुबह करीब नौ बजकर 45 मिनट पर तब ढह गई थी जब उसमें निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के बाद से 70 घंटे से अधिक समय तक बचाव अभियान चला था। इस घटना में इमारत के मालिक सईमुल्लाह उर्फ अयूब और 3 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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