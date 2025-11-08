दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड, 11 डिग्री तक पहुंचा तापमान; सीजन की सबसे सर्द रात
संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार को तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर महसूस किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात थी।
दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार को तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर महसूस किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात थी। रात का न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
दिल्ली में गुरुवार को इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया था। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में यह 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 7.3 डिग्री सेल्सियस था।
आईएमडी ने बताया कि शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। अधिकारियों ने ठंड का कारण पश्चिमी हिमालय में ताजा हिमपात के बाद दिल्ली में चल रही ठंडी हवाओं को बताया साथ ही रात में आसमान साफ रहने के कारण 'रेडिएशन कूलिंग' में वृद्धि हुई।
मौसम विभाग ने रविवार को हल्का कोहरा छाए रहने और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।