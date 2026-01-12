दिल्ली-NCR में अभी और बढ़ेगी ठंड, शिमला से भी ज्यादा सर्द रातें, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति ये है कि अब पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंडक मैदानी इलाकों में महसूस की जा रही है। दिल्ली में तो तापमान शिमला से भी नीचे गिर गया है।

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति ये है कि अब पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंडक मैदानी इलाकों में महसूस की जा रही है। दिल्ली में तो तापमान शिमला से भी नीचे गिर गया है। आने वाले कुछ दिनों में भी लोगों को हाड़ कंपाने देने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड महसूस की गई और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर करीब तीन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जनवरी 2023 के बाद यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। आईएमडी के अनुसार, 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान गिरकर 1.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 13 तारीख को शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 14 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तामपान 4 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

पहाड़ों से ज्यादा ठंडे हुए मैदानी इलाके हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली और आसपास जैसे मैदानी इलाकों का तापमान शिमला जैसे पहाड़ी शहरों से भी नीचे गिर गया है। जहां शिमला का न्यूनतम तापमान 9°C रहने का अनुमान है, वहीं दिल्ली में पारा गिरकर 3 से 4.2°C तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल दिल्ली की रातें शिमला से कहीं ज्यादा ठंडी हैं। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में आज न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम था। पालम में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस जबकि लोधी रोड स्टेशन में तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।