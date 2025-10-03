delhi ncr western disturbance october 3 days rain strong winds hail alert imd दिल्ली-NCR में 3 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के असर बदलेगा मौसम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में 3 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के असर बदलेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित करेगा और पूरे क्षेत्र में बारिश, हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:28 AM
दिल्ली-एनसीआर में रविवार से एक बार फिर शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित करेगा और पूरे क्षेत्र में बारिश, हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना है।मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, रविवार को हल्की बारिश और उसके बाद दो दिन तक भारी वर्षा होने का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस वेदर सिस्टम प्रणाली के चलते अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से दिल्ली में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके बाद धीरे-धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, “इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के तुरंत बाद, पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इससे खासकर रात और सुबह के समय हवा में ठंडक महसूस होगी।”

मौसम विभाग के अनुसार, यह वेदर सिस्टम 7 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर को भी प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है, "दोनों दिन रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।"

आईएमडी ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में 4 से 8 अक्टूबर के बीच एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे तेज बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है।

दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक था।

आईएमडी ने कहा कि 8 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि बारिश के साथ अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 9 अक्टूबर से ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान में और तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है।