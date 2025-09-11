दिल्ली-NCR में बादलों के बीच राहत भरी हवा, 2 दिन बारिश के आसार; 17 सितंबर तक का मौसम अपडेट

बादलों की छुकाछिपी और हवाओं को चलने से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा।

न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 33 से 34 सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में 19 किमी प्रति घंटे से लेकर 39 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

दिल्ली में बुधवार सतह पर बहने वाली तेज हवाओं और बादलों की आंखमिचौली के बीच मौसम सुहावना रहा। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को भी मौसम पहले की तरह बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को एक फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। रविवार को भी आसमान में बाद छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

सोमवार से बुधवार तक मौसम एक जैसा बना रहेगा। न तो बारिश होने की उम्मीद है और न ही हवाएं चलने की। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तीनों दिन अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।