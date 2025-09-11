Delhi ncr weather update two days rain prediction by IMD दिल्ली-NCR में बादलों के बीच राहत भरी हवा, 2 दिन बारिश के आसार; 17 सितंबर तक का मौसम अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi ncr weather update two days rain prediction by IMD

दिल्ली-NCR में बादलों के बीच राहत भरी हवा, 2 दिन बारिश के आसार; 17 सितंबर तक का मौसम अपडेट

बादलों की छुकाछिपी और हवाओं को चलने से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 02:42 PM
बादलों की छुकाछिपी और हवाओं को चलने से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 33 से 34 सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में 19 किमी प्रति घंटे से लेकर 39 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।

दिल्ली में बुधवार सतह पर बहने वाली तेज हवाओं और बादलों की आंखमिचौली के बीच मौसम सुहावना रहा। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को भी मौसम पहले की तरह बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को एक फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। रविवार को भी आसमान में बाद छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

सोमवार से बुधवार तक मौसम एक जैसा बना रहेगा। न तो बारिश होने की उम्मीद है और न ही हवाएं चलने की। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तीनों दिन अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

संतोषजनक श्रेणी में रहा AQI

दिल्ली में गुरुवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 89 होने के कारण वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।