दिल्ली-नोएडा में सुबह-सुबह हो गई रात! झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। दिल्ली के आरकेपुरम, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में तड़के से ही तेज बौछारें देखने को मिलीं, जिसने मौसम को सुहावना बना दिया।

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली है, जहां घने बादलों ने आसमान को ढक लिया और कई इलाकों में तेज बारिश ने रात जैसा माहौल बना दिया। दिल्ली के आरके पुरम से लेकर नोएडा तक झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बारिश का दौर पूरे दिन जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

सुबह की बौछारों ने जगाया सुबह 5 बजे से ही दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसने दिन की शुरुआत को ठंडक भरी बना दिया। नोएडा में तापमान 26°C तक गिरा, जबकि दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज न्यूनतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहेगा और अधिकतम 30°C से 34°C तक पहुंच सकता है। हवा की गति 5kmph से 13kmph रहने की संभावना है, जो बारिश के साथ गरज-चमक को बढ़ावा देगी।

मौसम विभाग की चेतावनी मौसम विभाग ने आज के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक, 14 अगस्त को सुबह और दोपहर में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि शाम तक बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। ताजा अपडेट में कहा गया है कि नमी का स्तर 68% से 85% तक रहेगा।