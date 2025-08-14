delhi ncr weather update today imd rain alert Noida Ghaziabad monsoon दिल्ली-नोएडा में सुबह-सुबह हो गई रात! झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather update today imd rain alert Noida Ghaziabad monsoon

दिल्ली-नोएडा में सुबह-सुबह हो गई रात! झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। दिल्ली के आरकेपुरम, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में तड़के से ही तेज बौछारें देखने को मिलीं, जिसने मौसम को सुहावना बना दिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 05:40 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-नोएडा में सुबह-सुबह हो गई रात! झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली है, जहां घने बादलों ने आसमान को ढक लिया और कई इलाकों में तेज बारिश ने रात जैसा माहौल बना दिया। दिल्ली के आरके पुरम से लेकर नोएडा तक झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बारिश का दौर पूरे दिन जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

सुबह की बौछारों ने जगाया

सुबह 5 बजे से ही दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसने दिन की शुरुआत को ठंडक भरी बना दिया। नोएडा में तापमान 26°C तक गिरा, जबकि दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज न्यूनतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहेगा और अधिकतम 30°C से 34°C तक पहुंच सकता है। हवा की गति 5kmph से 13kmph रहने की संभावना है, जो बारिश के साथ गरज-चमक को बढ़ावा देगी।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक, 14 अगस्त को सुबह और दोपहर में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि शाम तक बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। ताजा अपडेट में कहा गया है कि नमी का स्तर 68% से 85% तक रहेगा।

16 अगस्त तक जारी रहेगा मॉनसून का असर

इस साल का मॉनसून दिल्ली-एनसीआर में मजबूत स्थिति में है, जहां मॉनसून ट्रफ राजधानी के करीब बनी हुई है। IMD के अनुसार, 13 से 16 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चलेगा, खासकर 14 और 15 अगस्त को झमाझम की संभावना ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर यहां तक पहुंच रहा है, जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि, 17 अगस्त के बाद बारिश में कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल मॉनसून ब्रेक की स्थिति नहीं है।