delhi ncr weather update today 4 sep 2025 imd rain alert Noida ghaziabad दिल्ली-NCR में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, आज भी अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather update today 4 sep 2025 imd rain alert Noida ghaziabad

दिल्ली-NCR में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, आज भी अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी दो-तीन दिनों तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 05:37 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, आज भी अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

दिल्ली-NCR में इस साल मॉनसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सितंबर 2025 में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त और सितंबर में झमाझम बारिश ने दिल्लीवालों को गर्मी से राहत दी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम ने भी खूब सताया। आईएमडी के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून ट्रफ और चक्रवाती हवाओं का असर दिल्ली-NCR में भारी बारिश का कारण बना। हालांकि, अब मॉनसून का जोर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन 6 सितंबर तक हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा।

आज भी बादलों का डेरा, हल्की बारिश की संभावना

आज यानी 4 सितंबर 2025 को दिल्ली-NCR में मौसम फिर करवट लेने को तैयार है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे, और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में आर्द्रता 70-80% के बीच रहेगी, जिससे उमस भरा मौसम दिल्लीवालों को थोड़ा परेशान कर सकता है। हवाएं 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो मौसम को और सुहावना बनाएंगी।

उफान पर यमुना

लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, 2 सितंबर से लोहा पुल पर यातायात और पैदल आवाजाही बंद है। नोएडा और फरीदाबाद जैसे NCR क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या देखी गई है। IMD ने नोएडा और गाजियाबाद में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां मध्यम बारिश की संभावना है।

तापमान गिरा, ठंडक का एहसास

IMD के मुताबिक, बारिश के कारण दिल्ली का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 और 2.8 डिग्री कम है। आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और 8 सितंबर तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल, बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली-NCR में अक्टूबर जैसी ठंडक का एहसास कराया है।

अंतिम चरण में है मॉनसून

IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में मॉनसून अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 6 सितंबर तक हल्की बारिश जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा, और सितंबर के मध्य तक मॉनसून विदाई ले सकता है।