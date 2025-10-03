दिल्ली-NCR में फिर 3 दिन लगातार बारिश होगी, एक दिन का येलो अलर्ट; जानें पूरे हफ्ते के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे भी बना रहेगा। वीरवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार को भी बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से तीन दिन लगातार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान एक दिन के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे भी बना रहेगा। वीरवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार को भी बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से तीन दिन लगातार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान एक दिन के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से दशहरे के दिन दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात साढ़े आठ बजे तक 14 मिमी बारिश रिकार्ड की गई।

आईएमडी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभवना है। शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने रविवार से मंगलवार तक बारिश होने की संभावना जताई है। रविवार को शाम या रात के समय गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी के अनुसार, इस दिन गरज के साथ बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दिन तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दिन भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

बुधवार और गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। हालांकि बारिश होने की कोई संभावना नहीं जताई गई है। दोनों दिन अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।