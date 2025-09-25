delhi ncr weather update temperatue will be reached up to 37 degree दिल्ली-NCR में धूप का सितम, 37 डिग्री का ताप झेलने को रहें तैयार; जानें पूरे हफ्ते के मौसम का हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather update temperatue will be reached up to 37 degree

दिल्ली-NCR में धूप का सितम, 37 डिग्री का ताप झेलने को रहें तैयार; जानें पूरे हफ्ते के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर खत्म होने के बाद सूर्यदेव अपना तेवर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक है। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में धूप का सितम, 37 डिग्री का ताप झेलने को रहें तैयार; जानें पूरे हफ्ते के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर खत्म होने के बाद सूर्यदेव अपना तेवर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक है।

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 22 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जो बढ़कर 33 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गईं। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को भी अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। खिली धूप के साथ दिन में आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है।

राजधानी दिल्ली में मानसून की विदाई होने के बाद तापमान बढ़ रहा है। इस हफ्ते पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन में आसमान रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से बुधवार तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।

सोमवार से बुधवार तक तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं, बुधवार अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा जबकि न्यूनतम तापमान थोड़ा गिरकर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया

दिल्ली में गुरुवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 124 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।