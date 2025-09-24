दिल्ली में हफ्तेभर सूरज निकालेगा पसीना, बारिश ने तो कह दिया अलविदा; पढ़िए मौसम अपडेट
Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर थम गया है, जिससे धूप और गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि 27 सितंबर से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों धूप और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले हफ्तेभर से राजधानी में बारिश लगभग थम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं हैं। इस दौरान धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। हालांकि 27 सितंबर से दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज राजधानी में धूप ने अपना जलवा बिखेर रखा है। आसमान एकदम साफ, बादल नाम की चीज तो सपने में भी नहीं। कल सफदरजंग वेधशाला पर अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से महज 0.1 डिग्री नीचे था।
अगले हफ्ते बारिश के आसार नहीं
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले एक हफ्ते तक बारिश का नामोनिशान नहीं। 26 सितंबर तक आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और तापमान 32-36 डिग्री के बीच घूमता नजर आएगा। लेकिन 27 सितंबर से दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हवाओं का आगमन होगा, जो पारे को नीचे धकेल देंगी। आईएमडी की 23 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंडक का एहसास होगा। दिल्ली-NCR में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास लुढ़क सकता है, जबकि अधिकतम 32 डिग्री तक सिमटेगा।
मॉनसून का अलविदा
मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून की विदाई का सिलसिला तेज हो गया है। दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से यह धीरे-धीरे पीछे हट रहा है। अगले 24 घंटों में और अधिक क्षेत्रों से विदाई संभव है। पूरे देश के संदर्भ में, 1 जून से 17 सितंबर तक का मौसमी वर्षा डेटा +8% ऊपर रहा—यानी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई।