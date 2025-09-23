दिल्लीवालो! मॉनसून ने बोला बाय-बाय, अब जून जैसी गर्मी के लिए हो जाएं तैयार; पढ़िए मौसम अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में दो महीने की बारिश के बाद अब मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी होगी और अगले कुछ दिन तक लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर में दो महीने बारिश के सिलसिले के बाद अब एक बार फिर से तेज धूप और गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिनभर तेज धूप रहेगी और तापमान 33-35 डिग्री तक रहेगा। वहीं मॉनसून भी इसी हफ्ते दिल्ली से विदाई ले सकता है। इस सीजन में दिल्ली में 40 फीसदी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

जमकर बरसा मॉनसून इस साल दिल्ली में मॉनसून जमकर बरसा है। 1 जून से 22 सितंबर तक 902.6 मिलीमीटर बारिश ने सामान्य 640.4 एमएम को पीछे छोड़ दिया, यानी 40.9% ज्यादा बारिश हुई।

आईएमडी के आंकड़ों से साफ है कि यह पिछले साल की 1000 एमएम से थोड़ा कम तो था, लेकिन 1933 के ऐतिहासिक 1421.6 एमएम रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया। कई गली और सड़कें बारिश से पानी से लबालब दिखीं। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मई से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था, जब 186.4 एमएम बारिश ने सामान्य 30.7 एमएम को छह गुना पीछे धकेल दिया।

मॉनसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू आईएमडी ने सोमवार को ही गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों से मानसून की वापसी की पुष्टि की। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों से अगले 2-3 दिनों में मॉनसून विदाई लेगा। हालांकि इस वीकेंड में बंगाल की खाड़ी से नई सिस्टम आ सकती है, लेकिन तब तक मॉनसून दिल्ली की सीमाओं को पार कर चुका होगा।