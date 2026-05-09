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दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, दो दिन तूफान और बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई जिससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन शाम होते-होते गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की चेतावनी दी है।

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, दो दिन तूफान और बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट

दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई जिससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन शाम होते-होते गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की चेतावनी दी है। सोमवार और मंगलवार के लिए 'येलो' अलर्ट जारी करते हुए गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आंधी तूफान के भी आसार हैं। हालांकि कल यानी रविवार को मौसम साफ रह सकता है।

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, सोमवार और मंगलवार को गरज-चमक के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है। आईएमडी के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

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दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में 1.2 डिग्री अधिक है। यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम भी है। पालम में न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं, लोधी रोड में यह 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार से 1.8 डिग्री अधिक था। इसके अलावा रिज में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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पिछले हफ्ते भी बिगड़ा था मौस

दिल्ली एनसीआर में पिछले सोमवार को भी मौसम में बदलाव देखने को मिला था। सोमवार देर रात गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था और अगले कुछ घंटों में दिल्ली में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया था। इसके बाद मंगलवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे थे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 'ऑरेंज अलर्ट' का मतलब है ''सतर्क रहें'', जो प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है।

एक्यूआई पर क्या अपडेट?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 108 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है, जबकि शुक्रवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 100 (संतोषजनक) था। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई के 'मध्यम' श्रेणी में ही रहने का पूर्वानुमान जताया है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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