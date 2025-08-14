दिल्ली-NCR में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम; अपडेट जानिए
Delhi-NCR Weather, Traffic Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव भी देखने को मिला। सुबह-सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। बारिश ने दिल्ली और आसपास के इलाकों को पानी-पानी कर दिया। सुबह-सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई हिस्सों को प्रभावित किया। सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे कर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जानिए बारिश के बाद कहां-कहां जलभराव और जाम की समस्या हो रही है।
दिल्ली में कहां-कहां जलभराव?
- लाजपत नगर: सुबह से ही लाजपत नगर की सड़कों पर बारिश का जोर दिखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़कों पर पानी भरने से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया।
- आरके पुरम: इस इलाके में भी बारिश ने खूब कहर बरपाया। गलियों में पानी जमा होने से स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
- इंडिया गेट और कर्तव्य पथ: दिल्ली के दिल में बसे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके भी बारिश से अछूते नहीं रहे। पर्यटकों को बारिश में छाते और रेनकोट के सहारे घूमते देखा गया।
- सुब्रतो पार्क, आउटर रिंग रोड: इस व्यस्त सड़क पर जलभराव ने ट्रैफिक को पूरी तरह ठप कर दिया। गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई लोग जाम में फंसे रहे।
- नोएडा सेक्टर 115: नोएडा में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है। नोएडा के सेक्टर 115 में बारिश के बाद जलभराव देखा गया।
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर हालात बदतर
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर बारिश ने हालात को और जटिल बना दिया। सुबह की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
गुरुग्राम में जलमग्न सड़कें
हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर बसई रोड पर भारी जलभराव देखा गया। सोशल मीडिया पर लोग अपनी परेशानियां साझा करते दिखे, जहां एक यूजर ने लिखा, "गुरुग्राम की सड़कें हर बारिश में नदी बन जाती हैं, प्रशासन कब जागेगा?"
मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में अगले कुछ घंटों तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव वाले इलाकों से बचें और ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर रखें।