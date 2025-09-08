दिल्ली-NCR में बारिश से होगी हफ्ते की शुरुआत, मौसम में बदलाव के साथ IMD का क्या अनुमान

दिल्ली-एनसीआर में इस बार मॉनसून का सीजन काफी मेहरबान रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत भी बारिश की संभावना के साथ हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली-एनसीआर में इस बार मॉनसून का सीजन काफी मेहरबान रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत भी बारिश की संभावना के साथ हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते सोमवार से लेकर रविवार तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मंगलवार को भी हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़कर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से रविवार तक बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन इन दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

वहीं, गुरुवार को तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जबकि न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शुक्रवार से रविवार तक अधिकतम तापमान एक जैसा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

संतोषजनक श्रेणी में रहा एक्यूआई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 79 के साथ संतोषजनक श्रेणी में रहा। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।