दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, सीजन की सबसे ठंडी सुबह; लेकिन एक राहत
दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने लगी है। मंगलवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इसमें अगले 48 घंटों में और भी कमी आ सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने लगी है। मंगलवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। वहीं 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच लोगों के प्रदूषण से बड़ी राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है।
वहीं, लोधी रोड में 12 डिग्री, रिज में 14.6 डिग्री और आयानगर में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये तापमान क्रमश: सामान्य से एक डिग्री, 1.1 डिग्री अधिक और 0.1 डिग्री कम रहे। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है। बुधवार को अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में उत्तर-पश्चिमी दिशा से पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह आसमान साफ रहने के साथ मध्यम कोहरा छाने की संभावना है।
तेज धूप और हवा से घटा एक्यूआई
ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली का एक्यूआई मंगलवार को 204 दर्ज किया गया। इससे पहले एक नवंबर को एक्यूआई 261 था। दो से नौ नवंबर और 11 से 14 नवंबर के बीच यह 300 से अधिक दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवा की गति में बदलाव और तेज धूप के कारण प्रदूषकों की सघनता कम हुई है। इससे एयर क्वालिटी में सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, 18 और 19 नवंबर को एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। इसकी प्रमुख वजह हवा की रफ्तार कम होना है।
दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाई गईं
राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी गई हैं। पाबंदियां हटने से निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों को भी सड़कों पर चलने की अनुमति मिल जाएगी।
सभी हॉट स्पॉट पर निगरानी के निर्देश
निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इसमें सभी उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
सत्या शर्मा ने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमा मलबे को समय पर हटाया जाए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिससे पात्र आश्रितों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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