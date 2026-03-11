दिल्ली-NCR में समय से पहले गर्मी की दस्तक, आज 37 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा
दिल्ली-एनसीआर में इस साल गर्मी ने तय समय से पहले दस्तक दे दी है। मार्च के पहले हफ्ते में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो आमतौर पर महीने के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलता है। बीते चार दिनों से दिल्ली का अधिकतम तापमान लगातार 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।
आमतौर पर मार्च के पहले पखवाड़े में वसंत की स्थिति बनी रहती है और दूसरे पखवाड़े में गर्मी बढ़ने लगती है। इस बार मार्च के पहले दस दिनों में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले चार दिनों से लगातार अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।
सामान्य से 7.1 डिग्री ज्यादा तापमान
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.1 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा रहा। कई जगहों पर सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहेगा।
पिछले 3 दिनों में दिल्ली का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
तारीख अधिकतम न्यूनतम
8 मार्च- 35.6 16.7
9 मार्च- 35.3 19.0
10 मार्च- 35.5 18.8
अभी बना रहेगा गर्म मौसम
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी गर्म मौसम से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि इस बार मौसम को ठंडा रखने वाले कारक कम हैं। पहाड़ों में हिमपात कम होने से वे सूखे हैं। बारिश भी हल्की या बहुत कम हुई है। हवा में नमी भी कम है और शुष्क हवाएं चल रही हैं।
प्रदूषण का स्तर बढ़ा
राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर पहले से बढ़ गया है। मंगलवार को दस इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर पहुंच गया। यानी इन जगहों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है।
इस बार मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले कारक तो पहले की तरह ही बने हुए हैं, लेकिन मौसम के जो कारक प्रदूषक कणों को बहाकर दूर ले जाते हैं, वे कारक कम सक्रिय है।
(वायु गुणवत्ता सूचकांक)
विवेक विहार- 341
रोहिणी- 341
चांदनी चौक- 322
