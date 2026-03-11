Hindustan Hindi News
दिल्ली-NCR में समय से पहले गर्मी की दस्तक, आज 37 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

Mar 11, 2026 05:20 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में इस साल गर्मी ने तय समय से पहले दस्तक दे दी है। मार्च के पहले हफ्ते में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो आमतौर पर महीने के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलता है। बीते चार दिनों से दिल्ली का अधिकतम तापमान लगातार 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।

आमतौर पर मार्च के पहले पखवाड़े में वसंत की स्थिति बनी रहती है और दूसरे पखवाड़े में गर्मी बढ़ने लगती है। इस बार मार्च के पहले दस दिनों में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले चार दिनों से लगातार अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।

सामान्य से 7.1 डिग्री ज्यादा तापमान

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.1 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा रहा। कई जगहों पर सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहेगा।

पिछले 3 दिनों में दिल्ली का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

तारीख अधिकतम न्यूनतम

8 मार्च- 35.6 16.7

9 मार्च- 35.3 19.0

10 मार्च- 35.5 18.8

delhi mausam

अभी बना रहेगा गर्म मौसम

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी गर्म मौसम से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि इस बार मौसम को ठंडा रखने वाले कारक कम हैं। पहाड़ों में हिमपात कम होने से वे सूखे हैं। बारिश भी हल्की या बहुत कम हुई है। हवा में नमी भी कम है और शुष्क हवाएं चल रही हैं।

प्रदूषण का स्तर बढ़ा

राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर पहले से बढ़ गया है। मंगलवार को दस इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर पहुंच गया। यानी इन जगहों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है।

इस बार मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले कारक तो पहले की तरह ही बने हुए हैं, लेकिन मौसम के जो कारक प्रदूषक कणों को बहाकर दूर ले जाते हैं, वे कारक कम सक्रिय है।

(वायु गुणवत्ता सूचकांक)

विवेक विहार- 341

रोहिणी- 341

चांदनी चौक- 322

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

