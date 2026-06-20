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दिल्ली-NCR में मॉनसून के नई डेट के बीच गुड न्यूज भी, आज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में 23 जून के बाद ही मॉनसून सक्रिय होगा। हालांकि मानसून की नई डेट के बीच गुड न्यूज भी आई है। आज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है।

दिल्ली-NCR में मॉनसून के नई डेट के बीच गुड न्यूज भी, आज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Delhi Rains Today: दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून को लेकर नया अपडेट आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसके देरी से आने की संभावना है। इसकी वजह मॉनसून का कमजोर चरण में प्रवेश कर जाना है। 23 जून के बाद ही मॉनसून के सक्रिय होने के आसार हैं। हालांकि इस देरी के कारण दिल्लीवासियों को तेज तपिश नहीं झेलनी होगी। 22 जून तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून अभी तक बिहार एवं झारखंड के कुछ इलाकों को ही कवर कर पाया है, जबकि बीते वर्षों में यह 20 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड के कुछ इलाकों को भी कवर कर लेता था। बीते 8-18 जून के बीच में मानसून की रफ्तार में मामूली ही प्रगति हुई है।

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दिल्ली में प्री मॉनसून बारिश

अब अगले चार दिनों तक भी इसके आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 23 के बाद ही मॉनसून बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ और इलाकों को कवर करेगा। उत्तर-भारत में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में अभी तक अच्छी बारिश हुई है, मगर यह प्री मॉनसून की बारिश है।

राजधानी में एक हफ्ते तक तेज तपिश के आसार नहीं

राजधानी में अगले एक सप्ताह तक मौसम खुशनुमा बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना कम है। शनिवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है।

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22 जून तक बारिश और 60 किमी की स्पीड से तेज हवाओं का अलर्ट

इस बीच राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच 20 से 22 जून तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। शुक्रवार को राजधानी में येलो अलर्ट होने के बाद भी कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं हुई। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से .3 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया और यह सामान्य से .5 डिग्री अधिक था।

बारिश 40% कम हुई

देश में 1-18 जून के बीच 80.6 मिमी मानसूनी बारिश होनी चाहिए, जबकि इस अवधि में 48.5 मिमी बारिश हुई है जो 40% कम है। मौसम विभाग ने अल नीनो प्रभावों के चलते इस बार सामान्य से कम बारिश के आसार जताए हैं। दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 27 जून है, मगर इस बार दिल्ली में भी मानसून के आने में देरी हो सकती है।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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