दिल्ली-NCR से विदा नहीं हुआ है मॉनसून, बादलों की लुकाछिपी के बीच 2 दिन बारिश होने के आसार

दिल्ली-एनसीआर से मानसून अभी विदा नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में फिर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बादलों की लुकाछिपी के बीच गुरुवार को थोड़ी-बहुत उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी। हालांकि, बारिश होने की संभावना नहीं है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को एक फिर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

सोमवार से गुरुवार तक मौसम एक जैसा बना रहेगा। न तो बारिश होने की संभावना है और न ही हवाएं चलने की। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बुधवार तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान थोड़ा घटकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

थोड़ी खराब हुई हवा, मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 112 रहा। यह एक्यूआई मध्यम श्रेणी में आता है।