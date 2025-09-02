Delhi NCR Weather Live : डीएमई पर बारिश के बाद लगा लंबा जाम

Delhi NCR Weather LIVE : दिल्ली में 205.81 मीटर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए delhi ncr weather rain yamuna river flood traffic jam updates - ncr news
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsएनसीआरDelhi NCR Weather LIVE : दिल्ली में 205.81 मीटर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए
LIVE Updatesरिफ्रेश

Delhi NCR Weather LIVE : दिल्ली में 205.81 मीटर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए

दिल्ली-एनसीआर में आज भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। गुरुग्राम में आज भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर स्कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह खतरे के निशान को पार कर 205.81 मीटर हो गया।

Delhi NCR Weather LIVE : दिल्ली में 205.81 मीटर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए

Gurugram : Vehicles wade through a waterlogged stretch during heavy rain at Iffco chowk on MG road near ABW tower in Gurugram.

Praveen Sharma| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 02 Sep 2025 09:53 AM
हमें फॉलो करें

दिल्ली-एनसीआर में आज भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। गुरुग्राम में मंगलवार को स्कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर आज सुबह 9 बजे यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 205.81 मीटर हो गया और यह लगातार बढ़ रहा है। यहां खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को हुई जबरदस्त बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में ऊफान पर आ गई है। वहीं, सरकार ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को घर खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। गुरुग्राम में कल बारिश के चलते सड़कों पर हुए जलभराव के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। वहीं, नोएडा, गाजिाबाद और फरीदाबाद भी बारिश और जलभराव से बेहाल नजर आए। पढ़िए बाढ़, बारिश और मौसम से जुड़ी आज दिनभर के पल-पल की अपडेट…

2 Sept 2025, 09:51:16 AM IST

Delhi NCR Weather Live : डीएमई पर बारिश के बाद लगा लंबा जाम

गाजियाबाद में आईपीएम कॉलेज के समाने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर बारिश के बाद वाहनों का लंबा जाम लग गया है।

2 Sept 2025, 09:41:05 AM IST

Delhi NCR Weather Live : फरीदाबाद में 24 घंटे में 59.37 मिमी बारिश दर्ज

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सितंबर की शुरुआत में अब तक की मॉनसून की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। जिले में 59.37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे अधिक बारिश धौज में 110 मिली मीटर। वहीं गोची में 79 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले में सबसे कम बारिश तिगांव में हुई है। यहां पर मौसम विभाग के अनुसार 28 एमएम बारिश हुई है। बल्लभगढ़ में 71, दयालपुर में 54, बड़खल में 42 और तिगांव के बाद फरीदाबाद में सबसे कम बारिश हुई है यहां पर 40 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश के चलते दिन और रात की तापमान में मात्र एक डिग्री का अंतर रह गया है। सुबह 8:00 बजे अधिकतम तापमान 26 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

2 Sept 2025, 09:35:02 AM IST

Delhi NCR Weather Live : दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए

दिल्ली में यमुना नदी के उफान पर होने के कारण ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इस बीच, मंगलवार सुबह दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर 205.80 मीटर हो गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। नदी में बढ़ते जलस्तर से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

2 Sept 2025, 09:29:22 AM IST

Delhi NCR Weather Live : दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 205.80 मीटर पर पहुंचा

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार सुबह दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज (लोहा पुल) पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 205.80 मीटर हो गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है। इस बढ़ोतरी से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

2 Sept 2025, 09:27:11 AM IST

Delhi NCR Weather Live : गुरुग्राम सेक्टर 10 में सड़कों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बाद गुरुग्राम शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम सेक्टर 10 के दृश्य गंभीर जल जमाव को दर्शाते हैं, जिससे सामान्य जीवन बाधित हो रहा है।

2 Sept 2025, 09:21:26 AM IST

Delhi NCR Weather Live : उस्मानपुर गांव और मॉनेस्ट्री मार्केट तक पहुंचा यमुना का पानी

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मॉनेस्ट्री मार्केट तक पानी पहुंच गया है। नहीं, ओल्ड उस्मानपुर गांव में भी पानी भर गया है। इसके चलते लोगों का गांव से पलायन शुरू हो गया है।

2 Sept 2025, 09:17:27 AM IST

Delhi NCR Weather Live : दिल्ली के कई हिस्सों में रात 2 बजे के बाद हल्की बरिश दर्ज की गई

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में रात 2 बजे के बाद हल्की बरिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने तथा गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

2 Sept 2025, 09:16:19 AM IST

Delhi NCR Weather Live : लोनी में दोपहर तक और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर

गाजियाबाद के लोनी में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह 211.05 मीटर तक पहुंच गया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच लोनी पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते जल स्तर के चलते आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है।

2 Sept 2025, 09:02:46 AM IST

Delhi NCR Weather Live : गाजियाबाद में दूसरे दिन भी बारिश जारी

गाजियाबाद में मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि सुबह साढ़े 7 बजे के बाद से बारिश रुकी हुई है। सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे से शुरू हुई बारिश रुक-रुककर पूरी रात होती रही। जलभराव होने के कारण कई स्थानों पर वाहन चालक जाम में फंसे। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मंगलवार तड़के भी बारिश हुई। दिन में भी बारिश हो सकती है।

2 Sept 2025, 09:00:28 AM IST

Delhi NCR Weather Live : दिल्ली में लोहे के पुल पर आज शाम 5 बजे से गाड़ियों की आवाजाही होगी बंद

दिल्ली में लोहा पुल के पास कल से लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण 2 सितंबर को शाम 5 बजे से लोहा पुल पर ट्रैफिक और सार्वजनिक आवाजाही बंद कर दी जाएगी।

2 Sept 2025, 08:56:56 AM IST

Delhi NCR Weather Live : गुरुग्राम में सड़कों पर जलजमाव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी

गुरुग्राम में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलजमाव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। शहर में कल कई किलोमीटर तक जाम देखने को मिला था।

PreviousNext
Ncr News Delhi Weather Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।