दिल्ली में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, पारा 3 डिग्री तक लुढ़केगा
Delhi-NCR Weather: मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली के लिए तेज हवा के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। दोपहर बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है।
Delhi-NCR Weather: दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले लगभग एक सप्ताह तक राजधानी में तेज धूप की संभावना कम है। राजधानी में रविवार को ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक, तापमान में गिरावट लोगों को राहत दे रही है, हालांकि छह मई के बाद गर्मी फिर बढ़ सकती है। सफदरजंग में रविवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में भी तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री तक नीचे रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले लगभग एक सप्ताह तक राजधानी में तेज धूप की संभावना कम है।
कई राज्यों में बारिश-आंधी और ओलावृष्टि
उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलीं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी मौसम का यही दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में रविवार सुबह तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया। कई स्थानों पर पेड़ उखड़ने से सड़कें बाधित हुईं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रशासन ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी है।
यूपी में लू नहीं चली
उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से में पांच सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में दिन का तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री नीचे रहा और कहीं भी लू की स्थिति नहीं बनी। सुल्तानपुर में तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया।
हिमाचल में आंधी-तूफान के आसार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए चार मई को तथा मंडी और शिमला के लिए पांच मई को आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान के फलोदी में 44.8 डिग्री पारा
राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। फलोदी में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में 42.8 डिग्री रहा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन