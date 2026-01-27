दिल्ली में बादल, नोएडा-गाजियाबाद में बारिश; NCR में रात तक तूफानी रहेगा मौसम; आगे 3 दिन क्या हाल

Hindustan Hindi News
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सोमवार को खिली धूप के बाद मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। नोएडा में सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक तेज बारिश हुई।

Jan 27, 2026 10:02 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सोमवार को खिली धूप के बाद मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। नोएडा-गाजियाबाद में सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक तेज बारिश हुई तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। रात तक मौसम भींगा-भींगा और तूफानी रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली-एनसीआर में बादल बरस रहे हैं। आईएमडी ने सुबह के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, गरज और तूफानी हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक से हवा चल सकती है। दोपहर और रात में भी हल्की बारिश और बादलों की गरज और बिजली की चमक दिख सकती है।

अगले तीन दिन छाए रहेंगे बादल

आईएमडी की ओर से जारी साप्ताहिक वेदर बुलेटिन के मुताबिक, अगले तीन दिन तक दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। बादल छाए रहने के अलावा सुबह के समय धुंध रहने की संभावना भी जताई गई है। न्यूनतम तपामान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आने से एक बार फिर लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा।

सोमवार को बढ़ गया था तापमान

इससे पहले सोमवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक और पिछले दिन की तुलना में लगभग पांच डिग्री अधिक था। सोमवार शाम को पूरी दिल्ली में तापमान में मिश्रित रुझान देखने को मिले; दिन अपेक्षाकृत गर्म हो गया, जबकि रात ठंडी। पालम में अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड, रिज और आयानगर में अधिकतम तापमान 21.5 से 21.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य के लगभग बराबर या थोड़ा कम था।

