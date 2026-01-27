दिल्ली में बादल, नोएडा-गाजियाबाद में बारिश; NCR में रात तक तूफानी रहेगा मौसम; आगे 3 दिन क्या हाल

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सोमवार को खिली धूप के बाद मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। नोएडा में सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक तेज बारिश हुई।

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सोमवार को खिली धूप के बाद मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। नोएडा-गाजियाबाद में सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक तेज बारिश हुई तो दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। रात तक मौसम भींगा-भींगा और तूफानी रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली-एनसीआर में बादल बरस रहे हैं। आईएमडी ने सुबह के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, गरज और तूफानी हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक से हवा चल सकती है। दोपहर और रात में भी हल्की बारिश और बादलों की गरज और बिजली की चमक दिख सकती है।

अगले तीन दिन छाए रहेंगे बादल आईएमडी की ओर से जारी साप्ताहिक वेदर बुलेटिन के मुताबिक, अगले तीन दिन तक दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। बादल छाए रहने के अलावा सुबह के समय धुंध रहने की संभावना भी जताई गई है। न्यूनतम तपामान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आने से एक बार फिर लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा।