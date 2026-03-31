दिल्ली-NCR में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट; आगे 2 दिन फिर तेज हवा के साथ बौछारें
Delhi Weather: दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अधिकांश जगहों पर सोमवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इसके चलते मौसम सुहावना हो गया और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद दो दिन बारिश नहीं होगी लेकिन फिर मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने आगे भी दो दिन आंधी और बारिश के संकेत दिए हैं।
आज भी आंधी और बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के समय आंधी, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। आंधी चलने और मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है।
पहली और 2 अप्रैल को नहीं होगी बारिश
इसके बाद पहली और दो अप्रैल को दिल्ली-NCR में बारिश तो नहीं होगी लेकिन छिटपुट आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। मौसम विभाग की मानें तो पहली अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री जबकि दो अप्रैल को इसके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दोनों ही दिन दोपहर के वक्त हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।
40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 3 अप्रैल को भी बारिश
इसके बाद तीन अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दिन दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इस दिन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इनकी स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में चार अप्रैल को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा।
4 अप्रैल को तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 4 अप्रैल को दिल्ली के साथ एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दिन हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। दिल्ली में 3 अप्रैल को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री जबकि 4 अप्रैल को इसके 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।