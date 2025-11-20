दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर! पारा भी गिर रहा नीचे; जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ज्यादा बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार के वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार की अपेक्षा लगभग 20 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। आज भी सुबह से कई इलाकों में हवा गंभीर स्तर पर बनी हुई है और एक्यूआई 400 के पार है।

कहां कितना AQI (सुबह 6 बजे)? इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 400 गंभीर पंजाबी बाग 441 गंभीर वजीरपुर 477 गंभीर आनंद विहार 427 गंभीर आईटीओ 405 गंभीर बवाना 443 गंभीर IGI एयरपोर्ट 373 बहुत खराब नोएडा 403 गंभीर ग्रेटर नोएडा 395 बहुत खराब गाजियाबाद 427 गंभीर गुरुग्राम 302 बहुत खराब

मंगलवार को मानक एक्यूआई 374 दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को यह 392 दर्ज किया गया। शाम 7 बजे 22 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया। जो गंभीर श्रेणी में आता है। हवा की गति कम, तापमान में गिरावट और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई 300 से अधिक है। राजधानी में बुधवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 391 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली में लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही।

राजधानी में हल्की धुंध छाने के आसार राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत हैं। हालांकि आसमान साफ रहेगा। हवा की कम गति लगभग शांत और सुबह हल्का कुहासा तथा धुंध भी छाई रह सकती है। बुधवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में जहां मामूली बढोतरी दर्ज की गई वहीं न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। आने वाले समय में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में और गिरावट संभव है। इस बीच हवा की गति शांत रहने की संभावना है। राजधानी में सोमवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई थी लेकिन बाद में इसमें बढोतरी दर्ज की गई। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। जबकि अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।