दिल्ली-NCR में ठंडा पड़ा मॉनसून, आज छिटपुट बारिश की संभावना; IMD ने 25 तक मौसम का हाल बताया
दिल्ली-NCR में मॉनसून ठंडा पड़ गया है। हालांकि, आज यानी शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.6 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को शहर के कई इलाकों में दिन के समय हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार बना रहा। पिछले 24 घंटों में 18 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जो बढ़कर 37 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गईं।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
आईएमडी के अनुसार, रविवार 21 सितंबर से गुरुवार 25 सितंबर तक आसमान साफ रहेगा। किसी भी दिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान लगातार 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान मामूली उतार-चढ़ाव के साथ 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 132 दर्ज किया गया। यह एक्यूआई मध्यम श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है।