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आंधी बारिश और वज्रपात का कहर; गुरुग्राम में मकान पर गिरी बिजली, पूरा घर हिल गया

Mar 18, 2026 09:34 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गौरव चौधरी, गुरुग्राम
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दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बुधवार शाम को तेज धूल भरी आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। गुरुग्राम के एक गांव में एक रिहाइशी मकान पर बिजली गिर गई। इससे मकान छत और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं।

आंधी बारिश और वज्रपात का कहर; गुरुग्राम में मकान पर गिरी बिजली, पूरा घर हिल गया

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बुधवार शाम को आई तेज धूल भरी आंधी और बारिश ने सामान्य जीवन को काफी प्रभावित किया। दिल्ली के प्रगति मैदान और पूसा जैसे इलाकों में हवा की रफ्तार 65 से 68 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे कई जगहों पर बिजली गुल हो गई। गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के ददाईपुर गांव में मौसम के मिजाज के बीच एक रिहाइशी मकान पर बिजली गिर गई। इससे मकान की छत और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं। इस घटना में परिवार के लोग बाल-बाल बच गए।

पूरा घर हिल गया

बताया जाता है कि जब तेज आंधी और बारिश के कारण मौसम बदला तो गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के ददाईपुर गांव में मौसम बदलने पर एक मकान पर बिजली गिर गई। मकान रामकिशन का बताया जाता है। वज्रपात से पूरा घर हिल गया और दीवारों में गहरी दरारें आ गईं। गनीमत रही कि इस घटना में परिवार के सभी लोग बाल-बाल बच गए।

तेज आंधी और बारिश के बीच जोरदार धमाका

परिजनों ने बताया कि शाम को अचानक मौसम ने करवट ली। पहले धूल भरी तेज आंधी चली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके कुछ ही देर बाद बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हुई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक तेज धमाके के साथ आसमानी बिजली मकान पर आ गिरी। धमाका इतना जोरदार था कि लोग खौफ से सहम गए।

मकान को भारी नुकसान

आसानी बिजली गिरने से किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट तो नहीं आई लेकिन मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली के प्रभाव से घर की छत और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं। घर में लगे बिजली के उपकरण और वायरिंग भी जल गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था।

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खौफ के साये में परिवार

हादसे के बाद से रामकिशन और उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं। परिवार के एक सदस्य ने बताया की धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे मकान ही गिर जाएगा। जान तो बच गई, लेकिन अब इस घर में रहने से डर लग रहा है क्योंकि दीवारें कमजोर हो गई हैं।

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ऑरेंज अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को मौसम की यह चेतावनी जारी की है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि प्रशासन और जनता को खराब मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि इससे सामान्य जीवन में बाधा आ सकती है। दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने का अनुमान है।

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(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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