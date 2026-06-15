दिल्ली में मौसम कल कैसा रहेगा? 3 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार दोपहर को तेज आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली-एनसीआर में कल यानी मंगलवार को कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें…
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सोमवार को दोपहर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के पालम इलाके में तो हवा की स्पीड सबसे ज्यादा 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। आंधी और बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल मंगलवार को भी तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली-एनसीआर में कुल 3 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है।
दिल्ली-NCR में सोमवार की सुबह से ही हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा रही थी। सुबह के समय भी दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी देखी गई लेकिन बाद में तीखी धूप निकल आई। इसके बाद फिर मौसम ने करवट ली और बादलों ने डेरा जमा लिया। साथ ही तेज धूल भरी आंधी भी चलने लगी। दिल्ली के पालम इलाके में हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा 93 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही।
कल भी तेज हवा के साथ बौछारें
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी दिल्ली-NCR में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ हल्की बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। हवा की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बुधवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।
17, 18 और 19 जून को बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग ने 17, 18 और 19 जून को दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहने और तेज धूप का अनुमान जताया है। दिल्ली में 18, 19 और 20 जून को अधिकतम तापमान के 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की संभावना जताई है। इसका प्रभाव दिल्ली के साथ एनसीआर पर भी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में 20 और 21 जून को मौसम खराब रहने का अनुमान है।
20 और 21 जून को तेज हवा के साथ बारिश
मौसम विभाग ने 20 और 21 जून को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। दोनों ही दिन मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 और 21 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली में गर्मी बढ़ने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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