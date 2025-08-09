दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह मौसम ने दिया सरप्राइज, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा के भी इलाकों में बारिश जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया। सुबह के उजाले को जैसे बादलों ने निगल लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने दिल्ली की सड़कों को सरप्राइज दे दिया। रक्षा बंधन के पावन मौके पर जहां लोग बहन-भाई के प्यार का त्योहार मनाने की तैयारी में थे, वहीं बारिश ने दिल्लीवालों की तैयारियों में थोड़ा सा तड़का लगा दिया।

जलभराव ने बिगाड़ा खेल भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के निचले इलाकों में देखने को मिला। कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके भी जलभराव की चपेट में आ गए, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। गाड़ियां पानी में डूबती-उतरती दिखीं और पैदल चलने वालों को अपने कदम संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के कई अन्य हिस्सों जैसे लक्ष्मी नगर, ITO और दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई।