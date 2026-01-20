बादल-कोहरे के साथ सुबह, दोपहर में खिलेगी धूप... दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? पढ़िए अपडेट

संक्षेप: Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 23 जनवरी को हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि अगले कुछ दिनों तक सुबह कोहरा और दिन में सामान्य से अधिक तापमान बना रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए मौसम में थोड़ी राहत है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि आज राजधानी में सुबह की शुरुआत कोहरे की हल्की परत के साथ होगी, लेकिन दिन चढ़ते ही आंशिक बादलों के बीच धूप खिल सकती है। हालांकि, आने वाले दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम करवट ले सकता है। खासकर 23 जनवरी को हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है।

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम आईएमडी के अनुसार, 20 जनवरी को दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह कई जगहों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जो विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। दिन में उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य (7.6 डिग्री) के करीब है। वहीं अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक पहुंचेगा, जो सामान्य (19.6 डिग्री) से ज्यादा है।

बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5.0 डिग्री ऊपर रहा। सफदरजंग में कल 26.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 7.1 डिग्री अधिक था। यह ट्रेंड अगले चार दिनों तक जारी रहेगा।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 23 जनवरी को यह 2-3 डिग्री बढ़कर 9-11 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो सामान्य से थोड़ा ऊपर होगा। उसके बाद 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान अगले चार दिनों तक सामान्य से 3.1 से 5.0 डिग्री ऊपर रहेगा, फिर सामान्य स्तर पर आएगा। यह बदलाव 21 जनवरी की रात से सक्रिय होने वाले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जो उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा।

दिल्ली में आने वाली है बारिश आईएमडी ने 23 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दिन बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। सतही हवाओं की स्पीड 20-30 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।