दिल्ली में उमस भरी गर्मी को बारिश ने धोया, आज भी रिमझिम फुहारों के आसार
Delhi Weather: दिल्ली में मॉनसून की विदाई के बाद भी मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। कल कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज भी बारिश के आसार हैं।
राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से बढ़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मंगलवार को हुई बारिश से काफी राहत मिली। हालांकि, कई इलाकों में आम जनजीवन पर भी इसका असर देखा गया।
आज भी बारिश का अनुमान
घने काले बादल और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण राजधानी के विभिन्न हिस्सों में जलभराव व यातायात प्रभावित होने की भी सूचना है। बारिश के कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में सामान्य से .5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का अनुमान लगाया है।
महरौली में बारिश के बीच नाले में बह गया युवक
महरौली में मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश के दौरान सब्जी मंडी के पास पानी के तेज बहाव में एक युवक बह कर एमसीडी के नाले में जा गिरा। देर शाम तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। देर रात तक निगम व अग्निशमन विभाग की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई थीं।
मैदानों में जलभराव से गीले हुए रावण के पुतले
ल्ली में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने दशहरा और रामलीलाओं की तैयारियों पर पानी फेर दिया। लालकिला से लेकर देरावल नगर, रोहिणी, विकासपुरी, मुकुंदपुर और शास्त्री पार्क तक सैकड़ों रामलीला मैदान जलमग्न हो गए। कहीं पुतलों का निचला हिस्सा भीग गया तो कहीं पूरे परिसर तालाब में बदल गए।
पंप की मदद से दिनभर पानी निकालते रहे
विकासपुरी के एफ ब्लॉक दशहरा ग्राउंड में आयोजित रामलीला परिसर में मंगलवार को बारिश होने के बाद पानी भर गया। इस कारण रामलीला परिसर में जलभराव हो गया। इसके बाद यहां की रामलीला कमेटी ने चार पंपों की व्यवस्था कर पानी निकालने का काम शुरू किया। श्री रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी के अध्यक्ष सुनील जिंदल ने बताया कि रावण के पुतलों को प्लास्टिक शीट से तिरपाल के नीचे ढंक कर रखा गया। इसकी उचित व्यवस्था की गई। अब बुधवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को मौसम का आकलन कर लगाया जाएगा।