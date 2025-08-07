दिल्ली-नोएडा में मॉनसून पर लगा ब्रेक! उमस छुड़ा रही पसीना, जानिए कब होगी बारिश

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से मॉनसून की रफ्तार धीमे हो गई है। वहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशानी कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज शहर में बादल छाये रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बीते तीन दिनों से बारिश ने मुंह मोड़ लिया है और सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। कल सुबह से ही धूप ने जोर पकड़ा, बीच-बीच में बादलों की हल्की आवाजाही के बावजूद तापमान ने 34.8 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू लिया। यह सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है और इस अगस्त में पहली बार तापमान ने सामान्य को पछाड़ा। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। लेकिन असली कहानी तो हीट इंडेक्स की है, जो लगातार चौथे दिन 40 डिग्री के पार रहा और बुधवार को 43.3 डिग्री तक पहुंच गया। यानी लोगों को घर से बाहर निकलते ही पसीने और उमस की दोहरी मार सहनी पड़ी।

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? मौसम विज्ञान के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की संभावना है, जो उमस भरी गर्मी से कुछ राहत दे सकती है। हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश की तीव्रता ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बादलों की मौजूदगी कुछ ठंडक जरूर ला सकती है।

मॉनसून का मिजाज मॉनसून इस समय दिल्ली-एनसीआर में 'ब्रेक मॉनसून' के फेज में है। स्काईमेट के मुताबिक, सफदरजंग और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का नामोनिशान नहीं है, और ज्यादातर जगहों पर शून्य वर्षा दर्ज की गई है। मॉनसून की सक्रियता के लिए बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी सिस्टम बनना जरूरी है, जो बारिश को फिर से रफ्तार दे सकता है। IMD का अनुमान है कि 8 से 12 अगस्त तक हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है।