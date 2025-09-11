दिल्ली में धूप और बादल की लुकाछुपी! आज चलेंगी तेज हवाएं; बारिश को लेकर क्या अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि, बारिश की संभावना कम है और मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून जल्द ही विदा ले सकता है।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज मौसम कुछ ऐसा है, मानो आसमान ने हल्के बादलों की चादर ओढ़ ली हो, लेकिन सूरज भी बीच-बीच में अपनी झलक दिखाने को बेताब है। इस बीच मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं का जोर भी देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश के आसार कम ही हैं।

तेज हवाओं का राग, बादलों का साथ आईएमडी के अनुसार, आज और कल (11-12 सितंबर) दिल्ली-एनसीआर में सतही हवाएं 19 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। ये पश्चिमी हवाएं मौसम को थोड़ा सुहावना बनाएंगी, खासकर सुबह और शाम के वक्त। हालांकि, दोपहर में धूप की तपिश आपको हल्की गर्मी का एहसास करा सकती है। बुधवार को भी ऐसा ही माहौल रहा, जब दिन में बादल और धूप के बीच लुकाछिपी चलती रही।

उमस भरी गर्मी कर रही परेशान बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। आज, 11 सितंबर को भी तापमान का पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) के बीच रहने की उम्मीद है। नमी का स्तर 65-87% के बीच रहेगा, जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है।