दिल्ली में मॉनसून की विदाई, अब बारिश भी रूठ गई; उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अब विदाई की तैयारी में है, जिसके कारण 10 सितंबर को बारिश की संभावना न के बराबर है और अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा, हालांकि हल्की उमस बनी रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम ने थोड़ा करवट ली है, लेकिन बारिश का मिजाज अब शांत होने की ओर है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज 10 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है।

मॉनसून कर रहा विदाई की तैयारी इस साल मॉनसून ने दिल्ली-एनसीआर में खूब धमाल मचाया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, सड़कों पर जलभराव ने दिल्लीवालों को परेशान किया और उमस ने गर्मी का एहसास दोगुना कर दिया। लेकिन अब मॉनसून धीरे-धीरे अलविदा कहने की तैयारी में है। IMD के मुताबिक, सितंबर के मध्य तक मॉनसून दिल्ली से विदाई ले सकता है। 10 सितंबर को बारिश की संभावना न के बराबर है और अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है।

आज गर्मी और उमस का कॉकटेल आज दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर 65-75% के बीच रहेगा, जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है। हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो मौसम को थोड़ा राहत भरा बनाएंगी।