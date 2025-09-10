delhi ncr weather forecast monsoon update imd alert today दिल्ली में मॉनसून की विदाई, अब बारिश भी रूठ गई; उमस भरी गर्मी करेगी परेशान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather forecast monsoon update imd alert today

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अब विदाई की तैयारी में है, जिसके कारण 10 सितंबर को बारिश की संभावना न के बराबर है और अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा, हालांकि हल्की उमस बनी रहेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 07:16 AM
दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम ने थोड़ा करवट ली है, लेकिन बारिश का मिजाज अब शांत होने की ओर है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज 10 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है।

मॉनसून कर रहा विदाई की तैयारी

इस साल मॉनसून ने दिल्ली-एनसीआर में खूब धमाल मचाया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, सड़कों पर जलभराव ने दिल्लीवालों को परेशान किया और उमस ने गर्मी का एहसास दोगुना कर दिया। लेकिन अब मॉनसून धीरे-धीरे अलविदा कहने की तैयारी में है। IMD के मुताबिक, सितंबर के मध्य तक मॉनसून दिल्ली से विदाई ले सकता है। 10 सितंबर को बारिश की संभावना न के बराबर है और अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है।

आज गर्मी और उमस का कॉकटेल

आज दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर 65-75% के बीच रहेगा, जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है। हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो मौसम को थोड़ा राहत भरा बनाएंगी।

अब बारिश के आसार कम

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यमुना के उफान ने निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए और सड़कों पर जलभराव ने ट्रैफिक को ठप कर दिया। आईएमडी के अनुसार, 10 और 11 सितंबर को बारिश की संभावना नहीं है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और बीच-बीच में धूप भी झांक सकती है। हालांकि 12 सितंबर को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।