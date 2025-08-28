Delhi NCR weather forecast imd rain update for today noida ghaziabad दिल्ली-NCR में मौसम ने ली अंगड़ाई, कुछ दिनों तक अच्छी बारिश के आसार; पढ़िए वेदर अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR weather forecast imd rain update for today noida ghaziabad

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली अंगड़ाई, कुछ दिनों तक अच्छी बारिश के आसार; पढ़िए वेदर अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में आज भी हल्की-मध्यम बारिश के आसार हैं। सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश का दौर जारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 07:15 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में मौसम ने ली अंगड़ाई, कुछ दिनों तक अच्छी बारिश के आसार; पढ़िए वेदर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने फिर करवट ली है। बारिश की बौछारें, गरज-चमक और ठंडी हवाओं ने दिल्लीवासियों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाये हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई।

मौसम को लेकर क्या अपडेट?

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और दोपहर से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे मौसम सुहावना रहेगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार

यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर चर्चा में है। बुधवार देर शाम यमुना का जलस्तर 205.35 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा ऊपर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि प्रशासन ने पहले ही कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

आईएमडी ने 2 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश की संभावना जताई है। 29 और 30 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। स्काईमेट वेदर के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिल्ली के मौसम पर पड़ रहा है, जिससे बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

गर्मी से भी मिली राहत

बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था। आज भी तापमान में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है। आर्द्रता का स्तर 75-89% के बीच रह सकता है, जिससे मौसम में हल्की उमस महसूस हो सकती है।

बारिश ने प्रदूषण से दी राहत

बारिश ने दिल्ली की हवा को कुछ हद तक साफ कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, हाल ही में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज किया गया।