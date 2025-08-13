दिल्लीवाले तैयार रहें! पूरे हफ्ते रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजधानी दिल्ली में आगामी एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे व बीच-बीच में रिमझिम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी।

उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नमी का स्तर 55 से 70 प्रतिशत तक रहेगा, जिससे मौसम में हल्की ठंड का अहसास होगा। 14 अगस्त को भी आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी मौसम मेहरबान रहेगा। घने बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। हालांकि, विभाग ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है।