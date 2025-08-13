delhi ncr weather forecast imd rain alert for next 7 days Noida ghaziabad दिल्लीवाले तैयार रहें! पूरे हफ्ते रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्लीवाले तैयार रहें! पूरे हफ्ते रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि हफ्तेभर तक राजधानी में मौसम का यही हाल रहेगा। 17 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 05:30 AM
राजधानी दिल्ली में आगामी एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे व बीच-बीच में रिमझिम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी।

उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। नमी का स्तर 55 से 70 प्रतिशत तक रहेगा, जिससे मौसम में हल्की ठंड का अहसास होगा। 14 अगस्त को भी आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी मौसम मेहरबान रहेगा। घने बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। हालांकि, विभाग ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है।

वहीं, 16 और 17 अगस्त को भी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। लगातार रिमझिम बारिश गर्मी से राहत देने के साथ हवा की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकती है।