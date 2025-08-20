delhi ncr weather forecast heavy rainfall imd alert next 4 days Noida Ghaziabad दिल्लीवालो सावधान! अगले चार दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather forecast heavy rainfall imd alert next 4 days Noida Ghaziabad

दिल्लीवालो सावधान! अगले चार दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में आज कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में हल्की बारिश का दौर आने वाले चार दिनों तक जारी रहेगा। वहीं कल भी राजधानी के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 05:38 AM
share Share
Follow Us on
दिल्लीवालो सावधान! अगले चार दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून जमकर अपना रंग दिखा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली- एनसीआर में आज भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और अगले चार दिनों तक बादल और बूंदों का ये खेल चलता रहेगा। मंगलवार को राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया।

बारिश से मौसम हुआ सुहावना

मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार,कल अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ऊपर था। पालम में 4.6 मिमी और रिज में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर से लेकर शाम तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज-चमक हो सकती है। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 से 23 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कभी हल्की फुहारें तो कभी मध्यम बारिश मौसम को ताजा रखेगी। अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवाएं 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे उमस में कमी आएगी।

दिल्ली में बारिश का दौर जारी

इस साल मॉनसून ने दिल्ली-एनसीआर में समय से पहले दस्तक दी थी, और जून के तीसरे हफ्ते से ही झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक, जुलाई में दिल्ली में सामान्य से 9% अधिक बारिश (220.1 मिमी) दर्ज की गई। अगस्त में भी मॉनसून सक्रिय है और 18 से 23 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।

बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मॉनसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसक रही है, जिससे दिल्ली सहित उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में बारिश का मजा मिलेगा।