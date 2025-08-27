delhi ncr weather forecast heavy rainfall imd alert for next 3 days Noida ghaziabad दिल्ली-NCR में अगले तीन दिन ऐसे ही जारी रहेगी बारिश, आज सुबह से छाये हुए हैं बादल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में अगले तीन दिन ऐसे ही जारी रहेगी बारिश, आज सुबह से छाये हुए हैं बादल

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान सामान्य बना रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 06:04 AM
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ। पिछले तीन-चार दिनों से राजधानी में रोजाना बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान भी कम हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अगले तीन दिनों के बीच हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी बनी रहने की संभावना है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाये हुए हैं। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे बने रहे।

कल कई जगहों पर जमकर हुई बारिश

राजधानी के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह से ही घने बादल छाए रहे। बीच-बीच में बादल छंट गए और तेज धूप निकल आई। इसके चलते लोगों को गर्मी और उमस का अहसास हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद घने बादल फिर छाने लगे। इस बीच में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। नजफगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा 12.5 मिलीमीटर और रिज क्षेत्र में 10.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। हल्की बारिश के चलते दिल्ली की हवा में नमी का स्तर भी ज्यादा रहा। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा नहीं हुआ। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भी सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 100 से 80 फीसदी तक रहा।

आज भी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों के बीच दिल्ली में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। आंशिक तौर पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। बीच-बीच में घने बादल छाएंगे और हल्की बारिश के एक-दो दौर आएंगे। इसके चलते अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है।