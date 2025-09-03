दिल्ली-NCR वाले तैयार रहें! आज भी होगी झमाझम बारिश; दो दिन में सितंबर का एक तिहाई कोटा पूरा

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून ने एक बार फिर अपनी रंगत दिखाई है। सितंबर की शुरुआत में ही बारिश ने ऐसा जोर पकड़ा कि पूरे महीने की एक तिहाई बारिश महज दो दिनों में बरस गई। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज 3 सितंबर 2025 को भी दिल्लीवासियों को छाता साथ रखना होगा, क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं यमुना का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।

रुक-रुककर बरसात, ठंडक की सौगात सितंबर की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून ने जोरदार एंट्री की है। IMD के अनुसार, 1 और 2 सितंबर को हुई झमाझम बारिश ने 53.8 मिमी बारिश का आंकड़ा छू लिया, जो इस महीने के सामान्य औसत का एक बड़ा हिस्सा है। मंगलवार को दिनभर रुक-रुककर बौछारें पड़ती रहीं, कभी हल्की फुहारें, तो कभी तेज बारिश ने दिल्ली की सड़कों को भिगोया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून ट्रफ और चक्रवाती हवाओं का असर दिल्ली पर अभी बरकरार है, जिसके चलते बारिश का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

आज कैसा रहेगा मौसम? IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 3 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। दिन में एक-दो बार हल्की बारिश की फुहारें पड़ सकती हैं, और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश भी हो सकती है। अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, या गुरुग्राम में हैं, तो छाता या रेनकोट तैयार रखें। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं हल्की और ठंडी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो मौसम को और सुहावना बनाएंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, इसलिए सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की स्थिति से सावधान रहें।

अगले कुछ दिन बारिश का हल्का डोज मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 से 6 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो गर्मी से राहत देगा। IMD के वैज्ञानिक डॉ. आरके जेनामणि के मुताबिक, एक नया लो-प्रेशर सिस्टम दक्षिण राजस्थान और गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर दिल्ली पर हल्की बारिश के रूप में दिखेगा।

विदाई से पहले खूब भिगोएगा मॉनसून दिल्ली-एनसीआर में इस बार मॉनसून ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगस्त में सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, और सितंबर भी उसी रास्ते पर चल रहा है। हालांकि, आईएमडी का कहना है कि 17 सितंबर से मॉनसून की विदाई शुरू हो सकती है। लेकिन जाते-जाते यह दिल्लीवालों को खूब भिगोएगा। अगले 12-13 दिनों तक लो-प्रेशर सिस्टम के कारण रुक-रुककर बारिश होती रहेगी। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर शहरों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा।