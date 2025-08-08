क्या दिल्ली-NCR से रुठा मॉनसून, उमस के बीच 37 डिग्री पहुंचा पारा; आने वाले 6 दिनों तक कैसा मौसम

लगता है दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून रुठ गया है। पिछले तीन-चार दिनों से बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि, IMD ने 8 से लेकर 13 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में लगातार हल्की बारिश का अनुमान जताया है।

लगता है दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून रुठ गया है। पिछले तीन-चार दिनों से बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि, IMD ने 8 से लेकर 13 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में लगातार हल्की बारिश का अनुमान जताया है।

IMD के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और देर शाम तक गरज-चमक के साथ बूंदाबादी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 69 प्रतिशत रही।

शनिवार से मंगलवार तक आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा और हल्की बूंदाबादी होने की संभावना है। हालांकि, इस दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

रविवार और सोमवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

बुधवार को आसमान में बादल छाया रहेगा। शाम या रात में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गुरुवार को भी दिनभर आससान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ सुबह में बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।