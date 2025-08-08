Delhi ncr weather forecast for next 6 days IMD predicts light to very light rain in coming days क्या दिल्ली-NCR से रुठा मॉनसून, उमस के बीच 37 डिग्री पहुंचा पारा; आने वाले 6 दिनों तक कैसा मौसम, Ncr Hindi News - Hindustan
लगता है दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून रुठ गया है। पिछले तीन-चार दिनों से बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि, IMD ने 8 से लेकर 13 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में लगातार हल्की बारिश का अनुमान जताया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 02:31 PM
लगता है दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून रुठ गया है। पिछले तीन-चार दिनों से बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि, IMD ने 8 से लेकर 13 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में लगातार हल्की बारिश का अनुमान जताया है।

IMD के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और देर शाम तक गरज-चमक के साथ बूंदाबादी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 69 प्रतिशत रही।

शनिवार से मंगलवार तक आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा और हल्की बूंदाबादी होने की संभावना है। हालांकि, इस दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

रविवार और सोमवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

बुधवार को आसमान में बादल छाया रहेगा। शाम या रात में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गुरुवार को भी दिनभर आससान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ सुबह में बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मध्यम श्रेणी में रहा AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 114 वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।