दिल्ली-NCR में हफ्तेभर शीतलहर का अलर्ट, कोहरा भी कर रहा परेशान; पढ़िए मौसम अपडेट

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का चलेगी। कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को दिल्ली में कोहरे की वजह से 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं और रेल व सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

Jan 03, 2026 05:41 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पांच जनवरी तक राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के आसार हैं। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा रहा और शीत दिवस जैसी स्थितियां रहीं।

दिल्ली में कहां कैसा रहा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पालम और लोधी रोड में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री, रिज में 8.7 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो शीतलहर घोषित की जाती है। वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम होने पर शीत दिवस की स्थिति मानी जाती है।

विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में शीतलहर के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य के आसपास या उससे नीचे रह सकता है। इससे ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ जमने और हल्की बर्फबारी के हालात बनने की संभावना है। पहाड़ों में ठंड का असर मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और तापमान में गिरावट के रूप में दिखेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रभाव बने रहने के संकेत हैं।

बेहद घना कोहरा संभव

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली के न्यूनतम तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही कई राज्यों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

60 से अधिक उड़ानें रद्द, ट्रेन और बस सेवा भी प्रभावित

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से शुक्रवार को राजधानी की रफ्तार थम गई। दृश्यता कम होने का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर साफ दिखा। धुंध के कारण 60 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। दर्जनों विमान देरी से उड़े। इसके अलावा राजधानी दिल्ली आने-जाने वाली ट्रेन भी घंटों की देरी से चलीं। अंतरराज्यीय बसें भी निर्धारित समय से काफी देर से बस अड्डों पर पहुंचीं।

