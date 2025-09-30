दिल्ली-NCR में बदली फिजा, तेज हवा और घने बादलों के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज फिजा बदली हुई है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल हुए हैं और हवाएं चल रही है। इस बीच कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग आज राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज फिजा बदली हुई है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल हुए हैं और हवाएं चल रही है। इस बीच कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी कर राजधानी में बादल छाए रहने, 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्य से तेज बारिश होने की संभावना जताई है।

दिल्ली और नोएडा में मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। घने काले बादलों के बीच हवाएं भी चलती रहीं। इसके साथ ही कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को राहत प्रदान की है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को दो दिन दिल्ली में हल्के से घने बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके चलते तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।

दिल्ली में मंगलवार सुबह शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि, राजधानी में सितंबर माह में तापमान सामान्य से अधिक रहा है।