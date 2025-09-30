delhi ncr weather changed clouds strong winds and rain lashes some areas दिल्ली-NCR में बदली फिजा, तेज हवा और घने बादलों के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr weather changed clouds strong winds and rain lashes some areas

दिल्ली-NCR में बदली फिजा, तेज हवा और घने बादलों के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज फिजा बदली हुई है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल हुए हैं और हवाएं चल रही है। इस बीच कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग आज राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में बदली फिजा, तेज हवा और घने बादलों के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज फिजा बदली हुई है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल हुए हैं और हवाएं चल रही है। इस बीच कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी कर राजधानी में बादल छाए रहने, 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्य से तेज बारिश होने की संभावना जताई है।

दिल्ली और नोएडा में मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। घने काले बादलों के बीच हवाएं भी चलती रहीं। इसके साथ ही कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को राहत प्रदान की है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को दो दिन दिल्ली में हल्के से घने बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके चलते तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।

दिल्ली में मंगलवार सुबह शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि, राजधानी में सितंबर माह में तापमान सामान्य से अधिक रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 114 के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रही। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।