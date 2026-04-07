दिल्ली-NCR के इन इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश की भविष्यवाणी, मौसम हुआ सुहाना
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह बारिश के बाद मौसम विभाग ने दोपहर बाद भी तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। कुछ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है।
दिल्ली में मंगलवार सुबह हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिन में भी गरज के साथ तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज दोपहर बाद दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जारी रहने की संभावना है। अगले कुछ घंटे मौसम सुहावना बना रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूंह समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा सहित आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, तिजारा, डीग और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि इस हल्की बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ जगहों पर सड़कों पर फिसलन और हल्का जलभराव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
सुबह हल्की बारिश भी हुई
मंगलवार सुबह की बात करें तो 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 0.4 मिमी, पालम में 1.4 मिमी, लोधी रोड में 1.0 मिमी और आयानगर में 3.0 मिमी दर्ज की गई। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक था, जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था।
मौसम हुआ सुहावना
लोधी रोड पर तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है; रिज में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है; और आयानगर मे 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है।
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