Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR Weather Change Heavy Rain thunderstorm In Many Areas IMD Latest Update Yellow Alert

दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली एनसीआऱ में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 03:55 PM
दिल्ली एनसीआऱ में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री कम है। आईएमडी ने शनिवार और रविवार को भी बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली एनसीआर में सुबह दोपहर और रात को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इन दोनों दिन दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 23 अगस्त को गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 24 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके बाद 25 अगस्त को बादल छाए रह सकते हैं जिसके बाद मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 22 डिग्री रह सकता है। वहीं 26 और 27 अगस्त को भी आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम 32-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। आईएमडी ने 28 और 29 अगस्त को भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जातई है। इन दोनों दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 23 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।