दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली एनसीआऱ में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री कम है। आईएमडी ने शनिवार और रविवार को भी बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली एनसीआर में सुबह दोपहर और रात को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इन दोनों दिन दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 23 अगस्त को गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 24 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है।