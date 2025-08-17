दिल्ली-एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में भारी बारिश

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की आशंका जताई थी।

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की आशंका जताई थी। दिल्ली के मोती बाग, उत्तम नगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इससे पहले नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई।

इससे पहले पिछले दिनों हुई बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया था। कालकाजी इलाके में एक विशाल पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई थी।

आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान में 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अगस्त को आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 19 से 21 अगस्त तक भी आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है।

इससे पहले दिल्ली में गुरुवार को कुल 818.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो वार्षिक औसत 774.4 मिमी से अधिक है। इससे पहले सूखे जैसी स्थिति के साथ इस साल की शुरूआत हुई थी। दिल्ली बारिश की औसत स्थिति तब है, जब अभी साल खत्म होने में चार महीना बाकी है। राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना है।