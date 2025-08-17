Delhi NCR Weather Change Heavy Rain Thunderstorm IMD Latest Update Thundershower Warning दिल्ली-एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में भारी बारिश, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में भारी बारिश

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की आशंका जताई थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 03:40 PM
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की आशंका जताई थी। दिल्ली के मोती बाग, उत्तम नगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इससे पहले नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई।

इससे पहले पिछले दिनों हुई बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया था। कालकाजी इलाके में एक विशाल पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत भी हो गई थी।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान में 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अगस्त को आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 19 से 21 अगस्त तक भी आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है।

इससे पहले दिल्ली में गुरुवार को कुल 818.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो वार्षिक औसत 774.4 मिमी से अधिक है। इससे पहले सूखे जैसी स्थिति के साथ इस साल की शुरूआत हुई थी। दिल्ली बारिश की औसत स्थिति तब है, जब अभी साल खत्म होने में चार महीना बाकी है। राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 13.1 मिमी बारिश दर्ज की, इसके बाद सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 79.4 मिमी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में कुल बारिश 254.8 मिमी दर्ज की गयी, जो सामान्य मासिक औसत 233.1 मिमी से अधिक है। गुरुवार की बारिश के साथ 2025 के लिए दिल्ली की संचयी वर्षा 818.1 मिमी तक पहुंच गई। यह पहले से ही राजधानी के वार्षिक औसत से अधिक है और 2021 के बाद से इस तरह का सबसे तेज बदलाव है।