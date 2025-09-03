delhi ncr waterlogging survey 79 percent people administration upset दिल्ली-एनसीआर में जलभराव पर सर्वे, 79% लोग प्रशासन से नाराज, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-एनसीआर में जलभराव पर सर्वे, 79% लोग प्रशासन से नाराज

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव से लोग परेशान हैं, एक सर्वे के मुताबिक 79% लोगों ने प्रशासन की तैयारियों पर नाराजगी जाहिर की है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 07:25 AM
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। जलभराव से जूझते लोगों ने स्थानीय निकायों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। ताजा सर्वे के मुताबिक, 79% निवासी मानते हैं कि उनका प्रशासन जलभराव से निपटने में नाकाम साबित हुआ है। इसका खामियाजा आम लोगों को ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च और कामकाजी घंटों के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा।

सोमवार को घंटों हुई बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर की कई सड़कों पर घुटनों से भी ज्यादा पानी भर गया, जिससे कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ जगहों पर, खासकर गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम मीलों तक फैल गया, क्योंकि सड़कें जलमग्न थीं।

water logging

कारें और अन्य वाहन फंस गए। दुकानों में पानी भर गया और यात्रियों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। लोगों की परेशानी को देखते हुए लोकल सर्किल द्वारा किए गए सर्वे में लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की।