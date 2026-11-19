काम की बात: मेट्रो सुबह जल्दी मिलेगी, महिलाओं के लिए नया वॉट्सऐप नंबर; दिल्ली-NCR में काम की 10 बातें
देश दुनिया की बड़ी-बड़ी खबरों के बीच आपके काम की कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें कहीं पीछे रह जाती हैं। यहां हम आपको आपके जरूरत की खबरें बता रहे हैं।
1. महिलाओं के लिए जारी किया वॉट्सऐप नंबर
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने वॉट्सऐप नंबर 9217722609 जारी किया है। महिलाएं इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी लिखित शिकायतें दर्ज कर सकेंगी। इसके जरिए शिकायत दर्ज करना आसान होगा।
2. संपत्ति कर जमा कर बकाया में छूट पाएं
सुनियो-2 वन प्लस सेवन योजना के तहत करदाता, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के सभी बकाया, ब्याज व जुर्माने की देनदारी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
3. आईजीएनसीए में व्याख्यान 25 नवंबर को
भारतीय वस्त्रों की समृद्ध परंपरा और धातु की कढ़ाई की कला से लोगों को परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में 25 नवंबर को व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम उमंग हॉल, आईजीएनसीए में शाम चार बजे आयोजित होगा।
4. खुशहाल योजना के तहत फ्लैट की बुकिंग जारी
डीडीए की ओर से खुशहाल परिवार आवास योजना को लेकर कुल 446 एमआईजी फ्लैटों के लिए पंजीकरण व बुकिंग प्रक्रिया जारी है। इसमें लोकनायकपुरम में 133, जहांगीरपुरी में 17 और नरेला में 296 एमआईजी फ्लैट के लिए खरीदार dda.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5. एम्स में वरिष्ठ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
एम्स ने वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (एसआरडी-सीईटी) परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए rrpdocuments.aiimsexams.ac.in के माध्यम से एक दिसंबर तक आवेदन होगा। 20 दिसंबर को परीक्षा होगी।
6. मेट्रो सुबह सवा पांच बजे चलेगी
छठ पूजा के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो 18 से 22 नवंबर तक कुछ चुनिंदा स्टेशनों से सुबह जल्दी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर ब्लू और पिंक लाइन की सेवाएं सुबह 5:15 बजे से उपलब्ध रहेंगी। वहीं, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन की मेट्रो भी सुबह 5:15 बजे से चलनी शुरू होगी।
7. अलीपुर के मिनी स्टेडियम का विस्तार होगा
महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को बाहरी उत्तर जोन के अलीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इन वार्डों में सफाई व्यवस्था एवं खेलों की बुनियादी सुविधा का जायजा लिया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि अलीपुर स्थित मिनी स्टेडियम का निगम प्रशासन विस्तार करेगा। इस मिनी स्टेडियम में खेलों को बुनियादी स्तर पर मजबूत करेंगे।
8. नोएडा में नीलामी के नतीजे आज जारी होंगे
निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16जीबी के आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की नीलामी के नतीजे गुरुवार की शाम छह बजे जारी होंगे। वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर नीलामी के नतीजे देख सकेंगे।
9. गाजियाबाद में सम्मेलन के लिए पंजीकरण छह तक
अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा गाजियाबाद द्वारा 28वां ब्राह्मण युवक-युवती परिचय सम्मेलन 12-13 दिसंबर को अग्रसेन भवन, लोहिया नगर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य संयोजक जेके गौड़ ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि छह दिसंबर है।
10. गुरुग्राम- एनसीआरटीसी में आज सुनवाई होगी
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीआरटीसी) में सेक्टर-68 स्थित एम3एम मरीना के निवासियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे होगी। याचिका में इस सोसाइटी को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण, आरडब्ल्यूए का गठन और चुनाव शामिल है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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