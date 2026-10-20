दिल्ली-NCR में आज किन-किन रास्तों पर रहेगी दिक्कत, जाम से बचने को देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

अगर आप आज दिल्ली-एनसीआर में कहीं आने-जाने की योजना बना रहे हैं तो कई रास्तों पर जाम या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। दशहरा पर्व को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अपने-अपने शहरों के लिए प्रतिबंध और डायवर्जन प्लान लागू किए हैं।

दशहरा पर्व के चलते आज दिल्ली-एनसीआर में कई रास्तों पर लोगों को सफर के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस ने लोगों को परेशान से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के साथ ही डायवर्जन प्लान भी शेयर कर दिए हैं।

वहीं, उत्तरी रेंज और मध्य दिल्ली में रावण दहन स्थलों के आसपास भारी वाहनों पर रोक और डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि दशहरा उत्सव तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आईपी एक्सटेंशन के दशहरा उत्सव के चलते शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक एनएच-9 पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा। आईपी एक्सटेंशन के मैक्स अस्पताल वाले मार्ग पर पूर्ण डायवर्जन लागू रहेगा।

इस मार्ग पर भारी और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा कड़कड़ी मोड़ और विकास मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही को जरूरत के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट के करीब सीबीडी ग्राउंड के आसपास के आंतरिक मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

उत्तरी रेंज में इन तीन पॉइंट पर डायवर्जन उत्तरी रेंज में रोहिणी ट्रैफिक सर्कल के तहत तीन प्रमुख पॉइंट पर डायवर्जन रहेगा। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शाहबाद डेयरी-बवाना रोड से केएन काटजू मार्ग तक के स्ट्रेच पर भारी वाहनों पर रोक रहेगी। इसी तरह आउटर रिंग रोड से केएन काटजू मार्ग तक भी भारी वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। पंसाली चौक से महादेव चौक की ओर जाने वाले भारी और व्यावसायिक वाहनों को शाम 5 से 9 बजे तक डायवर्ट किया जाएगा, इसलिए संभलकर निकलें।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 20.10.2026 को दशहरा समारोह के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली में भारी संख्या में पैदल यात्री और वाहनों की आवाजाही की उम्मीद है। निम्नलिखित सड़कों पर आवश्यकतानुसार शाम 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक यातायात परिवर्तन प्रभावी रहेगा:-

एनएच-24

रोड नंबर 57

रोड नंबर 57ए

रोड नंबर 56

विकास मार्ग

परेशानी से बचने को इन बातों का ध्यान रखें यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित सड़कों पर जाने से बचें।

पार्किंग के तय स्थानों पर ही गाड़ी पार्क करें, सड़क किनारे पार्किंग से बचें।

यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।

यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और धैर्य रखें। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों का सहयोग करें

ट्रैफिक नियमों और डायवर्जन संकेतों का पालन करें।

पाबंदियों और प्रभावित रास्तों की जानकारी के लिए कृपया ट्रैफिक एडवाइजरी देखें।

नोएडा में कई रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा नोएडा जिले में मंगलवार को दोपहर दो बजे से दशहरा संपन्न होने तक कई मार्ग वाहनों के लिए बंद रहेंगे। सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 रामलीला मैदान और भंगेल में डायवर्जन किया जाएगा। एक मूर्ति गोलचक्कर से गैलेक्सी गोलचक्कर की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। यह यातायात एक मूर्ति से दाहिने मुड़कर कर डी-मार्ट गोलचक्कर से बाएं मुड़कर कर बिसरख गोलचक्कर से खैरपुर गोलचक्कर होकर जा सकेगा।

स्टेडियम के आसपास रास्ते बंद रहेंगे ● सेक्टर-12/22/56 से स्टेडियम चौक तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

● सेक्टर-10/21 यूटर्न से स्टेडियम की ओर सेक्टर 12-22-56 तिराहा तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

● सेक्टर-8/10/11/12 चौक से मोदी मॉल चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

● सेक्टर-31/25 चौक से सेक्टर-21-25 मोदी मॉल चौक होकर स्टेडियम चौक, सेक्टर 8-10-11-12 चौक तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

● मेट्रो अस्पताल चौक से सेक्टर-12/22 चौक होकर एडॉब-रिलायंस चौक तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

● सेक्टर 32 की ओर से एनटीपीसी अंडरपास के आरंभ से सेक्टर-12/22 चौक तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

● जलवायु विहार चौक से एडॉब चौक तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

● सेक्टर-24 तिराहे से रिलायंस चौक, सेक्टर 21-25 मोदी मॉल चौक तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सेक्टर-62 में बदलाव ● सेक्टर-62 चौकी की ओर से वैल्यू बाजार, फोर्टिस की ओर जाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह वाहन सेक्टर-59 तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

● वैल्यू बाजार सेक्टर-62 तिराहा से सेक्टर-62 चौकी की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह वाहन मामूरा चौक होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

● सीडैक सी-32 कंपनी की ओर से पीएमओ की ओर आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह वाहन सेक्टर-62 पुलिस चौकी चौक होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

भंगेल यह व्यवस्था रहेगी ● ग्रेट एवेन्यू सोसाइटी तिराहा से महर्षि आश्रम चौक की ओर जाने वाला यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। वह सलारपुर-भंगेल एलिवेटेड मार्ग के नीचे होकर गंतव्य को जा सकेंगे।

● महर्षि आश्रम चौक से ग्रेट एवेन्यू सोसाइटी-लोटस् ब्लू बर्ड तिराहा/सेक्टर 98-100-104 तिराहा की ओर जाने वाला यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा।

● सेक्टर-110 से महर्षि आश्रम चौक की ओर जाने वाला यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। यातायात यथार्थ अस्पताल तिराहा होकर गंतव्य को जा सकेगा।

गाजियाबाद में दशहरा पर वाहन बदले रास्तों से चलेंगे गाजियाबाद में दशहरा और मूर्ति विसर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रमुख मार्गों के लिए डायवर्जन योजना जारी की है। मेरठ-मोदीनगर-मुरादनगर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घंटाघर रामलीला मैदान की ओर जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। एडीसीपी यातायात वरुण कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा पर घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वहीं, नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुरादनगर में गंगनहर पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। इससे मेरठ मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए अलग-अलग मार्गों पर वाहनों के आवागमन में बदलाव किया गया है।

उन्होंने बताया कि जीटी रोड पर घंटाघर रामलीला मैदान की ओर जाने वाले हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन 19 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे से 21 अक्टूबर तक प्रतिबंधित रहेगा। चार पहिया वाहनों, ऑटो और ई-रिक्शा का आवागमन भी 19 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से 20 अक्टूबर तक बंद रहेगा। इन वाहनों को पुराना जीटी रोड पर हापुड़ तिराहा से चौधरी मोड़ और पुराना बस अड्डा होते हुए निकाला जाएगा। पटेलनगर पुल के चढ़ाव से चौधरी मोड़ की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। गौशाला तिराहे से जस्सीपुरा होते हुए घंटाघर जाने वाले वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे वाहन हापुड़ तिराहे की ओर से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। शंभूदयाल कॉलेज से रेलवे रोड कट तक ऑटो और ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रामलीला मैदान और आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए प्रतिबंधित मार्गों का इस्तेमाल न करें।

मेरठ से मोदीनगर-मुरादनगर जाने वाले भारी वाहन डायवर्ट होंगे एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि मेरठ रोड पर मेरठ से मोदीनगर और मुरादनगर की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-नौ के रास्ते मोहिउद्दीनपुर से हापुड़ की ओर भेजा जाएगा। मेरठ की ओर से आने वाले वाहनों को नानू पुलिया से भी डायवर्ट किया जाएगा।