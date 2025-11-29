Hindustan Hindi News
दिल्लीवालों की सांसों पर संकट, आज भी जहरीली हवा; जानिए कहां कितना AQI

दिल्लीवालों की सांसों पर संकट, आज भी जहरीली हवा; जानिए कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में आज भी हवा जहरीली बनी हुई है। हालांकि कल की अपेक्षा आज एक्यूआई थोड़ कम जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में यह अभी भी बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है।

Sat, 29 Nov 2025 08:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 23वें लगातार दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर बना रहा, जो 2019 के बाद दूसरा सबसे लंबा ऐसा दौर है। आज भी सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध छाई हुई है और हवा बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया।

अगले 6 दिन ऐसा ही रहेगा हाल

इस समय दिल्ली की हवा इसी 'बहुत खराब' की सीमा में फंसी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर हवाओं और गिरते तापमान के कारण प्रदूषक कण हवा में जमा हो रहे हैं, जिससे स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। अगले छह दिनों तक हवा की गति न के बराबर रहने की संभावना है।

आज कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)335बेहद खराब
मुंडका359बेहद खराब
बवाना360बेहद खराब
जहांगीरपुरी356बेहद खराब
वजीरपुर348बेहद खराब
रोहिणी362बेहद खराब
डीटीयू351बेहद खराब
आनंद विहार350बेहद खराब
पंजाबी बाग352बेहद खराब
नरेला389बेहद खराब
नोएडा340बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा316बेहद खराब
गाजियाबाद326बेहद खराब
गुरुग्राम286खराब
फरीदाबाद210खराब

कुछ ढील, लेकिन प्रदूषण का दौर थमने का नाम नहीं

हालांकि प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है, फिर भी सीक्यूएम ने इस सप्ताह GRAP के तीसरे चरण के कुछ उपायों में ढील दी है। इसके तहत वर्क फ्रॉम होम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, कक्षा पांचवीं तक के लिए हाइब्रिड क्लासेस को बंद कर दिया गया है और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन यह ढील प्रदूषण के लंबे दौर को रोक पाने में कितनी प्रभावी होगी, यह समय ही बताएगा।

प्रदूषण की जड़ें और समाधान की राह

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लंबा प्रदूषण दौर मौसमी समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमियों का परिणाम है। सीएसई की एक हालिया रिपोर्ट ने इसे 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट' करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पीएम2.5 के सबसे बड़े स्रोत स्थानीय हैं। परिवहन 39 प्रतिशत, उद्योग और निर्माण 20 प्रतिशत तथा सड़क पर उड़ने वाली धूल 18 प्रतिशत योगदान देती है। पराली जलाने का प्रभाव नवंबर में अधिकतम 25 प्रतिशत तक रहता है, लेकिन स्थानीय स्रोत हमेशा हावी रहते हैं।

देश के प्रमुख शहरों में सबसे प्रदूषित राजधानी

क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर पुष्टि की है कि पिछले एक दशक से दिल्ली देश के प्रमुख शहरों में सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। 2015 से 2025 तक के दैनिक AQI आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली ने लगभग हर साल सबसे अधिक प्रदूषण का स्तर दर्ज किया। भले ही 2020 के बाद कुछ हद तक सुधार हुआ हो और 2025 में औसत AQI 180 के आसपास रहा, लेकिन यह अभी भी सुरक्षित सीमा से बहुत दूर है। बिजी ट्रैफिक, औद्योगिक उत्सर्जन, सर्दियों में तापमान प्रतिगमन और इंदिरा गांधी मैदान के आसपास पराली जलाने जैसी समस्याएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। हिमालय की भौगोलिक स्थिति के कारण सर्दियों में प्रदूषक हवा में कैद हो जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं।

