दिल्लीवालों की सांसों पर संकट, आज भी जहरीली हवा; जानिए कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में आज भी हवा जहरीली बनी हुई है। हालांकि कल की अपेक्षा आज एक्यूआई थोड़ कम जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में यह अभी भी बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है।

दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 23वें लगातार दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर बना रहा, जो 2019 के बाद दूसरा सबसे लंबा ऐसा दौर है। आज भी सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध छाई हुई है और हवा बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। कुछ इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया।

अगले 6 दिन ऐसा ही रहेगा हाल इस समय दिल्ली की हवा इसी 'बहुत खराब' की सीमा में फंसी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर हवाओं और गिरते तापमान के कारण प्रदूषक कण हवा में जमा हो रहे हैं, जिससे स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। अगले छह दिनों तक हवा की गति न के बराबर रहने की संभावना है।

आज कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 335 बेहद खराब मुंडका 359 बेहद खराब बवाना 360 बेहद खराब जहांगीरपुरी 356 बेहद खराब वजीरपुर 348 बेहद खराब रोहिणी 362 बेहद खराब डीटीयू 351 बेहद खराब आनंद विहार 350 बेहद खराब पंजाबी बाग 352 बेहद खराब नरेला 389 बेहद खराब नोएडा 340 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 316 बेहद खराब गाजियाबाद 326 बेहद खराब गुरुग्राम 286 खराब फरीदाबाद 210 खराब

कुछ ढील, लेकिन प्रदूषण का दौर थमने का नाम नहीं हालांकि प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है, फिर भी सीक्यूएम ने इस सप्ताह GRAP के तीसरे चरण के कुछ उपायों में ढील दी है। इसके तहत वर्क फ्रॉम होम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, कक्षा पांचवीं तक के लिए हाइब्रिड क्लासेस को बंद कर दिया गया है और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन यह ढील प्रदूषण के लंबे दौर को रोक पाने में कितनी प्रभावी होगी, यह समय ही बताएगा।

प्रदूषण की जड़ें और समाधान की राह एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लंबा प्रदूषण दौर मौसमी समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमियों का परिणाम है। सीएसई की एक हालिया रिपोर्ट ने इसे 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट' करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पीएम2.5 के सबसे बड़े स्रोत स्थानीय हैं। परिवहन 39 प्रतिशत, उद्योग और निर्माण 20 प्रतिशत तथा सड़क पर उड़ने वाली धूल 18 प्रतिशत योगदान देती है। पराली जलाने का प्रभाव नवंबर में अधिकतम 25 प्रतिशत तक रहता है, लेकिन स्थानीय स्रोत हमेशा हावी रहते हैं।