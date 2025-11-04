इतनी धुंध कि इंडिया गेट हो गया गायब! दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह कितना AQI? पूरी लिस्ट
संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा का कहर जारी है। कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण का बुरा हाल है।
दिल्ली के लोगों को अगले सप्ताह भर प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। राजधानी में सुबह-शाम प्रदूषण और स्मॉग की परत के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी सहित अन्य दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली में हवा बेहद खराब स्तर में बनी हुई है। कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है।
कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)?
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|309
|बहुत खराब
|पंजाबी बाग
|361
|बहुत खराब
|वजीरपुर
|403
|गंभीर
|आनंद विहार
|392
|बहुत खराब
|आईटीओ
|348
|बहुत खराब
|बवाना
|396
|बहुत खराब
|IGI एयरपोर्ट
|192
|खराब
|नोएडा
|330
|बहुत खराब
|ग्रेटर नोएडा
|319
|बहुत खराब
|गाजियाबाद
|376
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|217
|खराब
हवा की रफ्तार कम होने, सुबह और शाम को छाने वाला हल्का कोहरा और तापमान में कमी के चलते अगले सप्ताह भर तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली के लोगों को इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आसमान में खासतौर पर सुबह और शाम के समय प्रदूषण और स्मॉग की एक परत देखने को मिल रही है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, नाक और गले में खराश, खांसी, आंख में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सड़क के किनारे रहने वाले, दोपहिया वाहन से चलने वालों को इससे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।
सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले रविवार को यह सूचकांक 366 के अंक पर रहा था। सोमवार को खासतौर पर दिन के समय अच्छी धूप निकली रही और दोपहर के समय हवा की गति भी कुछ समय के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन थोड़ा तेज हुआ है। इसी से एक दिन पहले की तुलना में सूचकांक में 57 अंकों का सुधार हुआ है। लेकिन, अभी भी यह बेहद खराब श्रेणी में ही है। ज्यादातर निगरानी केन्द्रों का सूचकांक 300 से ऊपर ही रहा।
ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय मानकों से ढाई गुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 कणों का स्तर 100 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
दिल्ली-एनसीआर की हवा में सोमवार शाम चार बजे पीएम 10 कणों का स्तर 273 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहा। यानी दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर ढाई गुने से भी ज्यादा है।