इतनी धुंध कि इंडिया गेट हो गया गायब! दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह कितना AQI? पूरी लिस्ट

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा का कहर जारी है। कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण का बुरा हाल है।

दिल्ली के लोगों को अगले सप्ताह भर प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। राजधानी में सुबह-शाम प्रदूषण और स्मॉग की परत के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी सहित अन्य दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली में हवा बेहद खराब स्तर में बनी हुई है। कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)? इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 309 बहुत खराब पंजाबी बाग 361 बहुत खराब वजीरपुर 403 गंभीर आनंद विहार 392 बहुत खराब आईटीओ 348 बहुत खराब बवाना 396 बहुत खराब IGI एयरपोर्ट 192 खराब नोएडा 330 बहुत खराब ग्रेटर नोएडा 319 बहुत खराब गाजियाबाद 376 बहुत खराब गुरुग्राम 217 खराब

हवा की रफ्तार कम होने, सुबह और शाम को छाने वाला हल्का कोहरा और तापमान में कमी के चलते अगले सप्ताह भर तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली के लोगों को इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आसमान में खासतौर पर सुबह और शाम के समय प्रदूषण और स्मॉग की एक परत देखने को मिल रही है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, नाक और गले में खराश, खांसी, आंख में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सड़क के किनारे रहने वाले, दोपहिया वाहन से चलने वालों को इससे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।

सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले रविवार को यह सूचकांक 366 के अंक पर रहा था। सोमवार को खासतौर पर दिन के समय अच्छी धूप निकली रही और दोपहर के समय हवा की गति भी कुछ समय के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन थोड़ा तेज हुआ है। इसी से एक दिन पहले की तुलना में सूचकांक में 57 अंकों का सुधार हुआ है। लेकिन, अभी भी यह बेहद खराब श्रेणी में ही है। ज्यादातर निगरानी केन्द्रों का सूचकांक 300 से ऊपर ही रहा।

ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय मानकों से ढाई गुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 कणों का स्तर 100 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।