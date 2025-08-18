दिल्ली एनसीआर में इन 6 रोड प्रोजेक्ट से आसान होगी राह, सरकार का कहां क्या प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-एनसीआर के विकास में सरकारों के कारण आने वाली अड़चन दूर होने का दावा किया है। पीएम के ऐलान के बाद दिल्ली-एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है। कई बड़ी परियोजनाएं मंजूरी के कारण अटकी हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-एनसीआर के विकास में सरकारों के कारण आने वाली अड़चन दूर होने का दावा किया है। पीएम के ऐलान के बाद दिल्ली-एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है। कई बड़ी परियोजनाएं मंजूरी के कारण अटकी हुई हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इन्हें रफ्तार मिलेगी। भावी परियोजनाओं पर पेश है हिन्दुस्तान की रिपोर्ट...

नमो भारत के दो कॉरिडोर को केंद्र की हरी झड़ी का इंतजार दिल्ली-मेरठ के बीच नमो भारत कॉरिडोर बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन जल्द हो सकता है। इसके बाद दिल्ली-करनाल और दिल्ली-अलवर रूट पर काम शुरू होना है। दोनों के लिए केंद्र सरकार को मंजूरी देनी है। सूत्रों के मुताबिक, पहले दिल्ली-अलवर रूट पर काम शुरू हो सकता है। दिल्ली-मेरठ रूट पर कई बार तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा फंड को लेकर दिक्कत हुई थी। अब ऐसी दिक्कत नहीं होगी। गाजियाबाद-जेवर नमो भारत ट्रैक को भी जल्द मंजूरी मिल सकती है।

सड़कों से जुड़े ये छह प्रोजेक्ट देंगे बड़ी राहत दिल्ली-एनसीआर में सड़कों से जुड़ी नई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना ने चार जून को बैठक की थी। इसमे छह बड़े प्रस्तावों को लेकर सहमति बनी। इन पर जल्द काम शुरू होगा। इससे दिल्ली के साथ गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में भी जाम की समस्या खत्म होगी।

1. दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का विस्तार रोहणी में यूईआर-2 के जरिए इसे दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी और सफर का समय भी बचेगा। माल ढुलाई की कीमतों में भी इससे कमी आएगी।

● लंबाई-20 किलोमीटर

● लागत-4000 करोड़ रुपये

2. यूईआर-2 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा अलीपुर से ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद) तक 17 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 48, 44 और रिंग रोड के साथ बारापुला पर यातायात का दबाव कम होगा। जाम से निजात मिलेगी।

● लंबाई-17 किलोमीटर

● लागत-3350 करोड़ रुपये

3. अर्बन एक्सटेंशन रोड दो से एनसीआर के शहर जुड़ेंगे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद को जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इससे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी व यमुना एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे।

● लंबाई-65 किलोमीटर

● लागत-7500 करोड़ रुपये

4. नेल्सन मंडेला रोड से शिव मूर्ति तक बनेगी टनल नेल्सन मंडेला रोड से लेकर महिपालपुर स्थित शिव मूर्ति तक पांच किलोमीटर की टनल से दक्षिण दिल्ली एवं एनएच-48 पर जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। इसके बनने से दिल्ली में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। वाहन चालकों का सफर भी आसान हो जाएगा।

● लंबाई-पांच किलोमीटर

● लागत-3500 करोड़ रुपये

5. एम्स से अर्जनगढ़ बाईपास बनने से लोगों को सहूलियत होगी एम्स से महिपालपुर होते हुए अर्जनगढ़ (गुरुग्राम) तक एलिवेटेड बाइपास बनाया जाएगा। ये एम्स, आईएनए से होते हुए नादिरा मार्ग, महरौली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ेगा। यह गुरुग्राम से गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनएच 48 पर यातायात को सुगम करेगा।

● लंबाई-20 किलोमीटर

● लागत-5000 करोड़ रुपये

6. कालिंदी कुंज पर बड़ा इंटरचेंज बनाने की चल रही है तैयारी सीएसआईआर, सीआरआरआर की रिपोर्ट पर करीब पांच सौ मीटर लंबा इंटरचेंज बनेगा। इससे दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रिपोर्ट आते ही काम शुरू किया जाएगा।

● लंबाई-500 मीटर