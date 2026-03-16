दिल्ली में बारिश-हवाओं के बावजूद पारा सामान्य से अधिक, NCR के अन्य शहरों का क्या हाल

राजधानी दिल्ली को हल्की बारिश और नमी भरी हवाओं ने गर्मी से खासी राहत दी है। हालांकि, इसके बाद भी रविवार को तापमान सामान्य से अधिक रहा। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से अभी भी 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

राजधानी दिल्ली को हल्की बारिश और नमी भरी हवाओं ने गर्मी से खासी राहत दी है। हालांकि, इसके बाद भी रविवार को तापमान सामान्य से अधिक रहा। रविवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे एक दिन पहले की तुलना में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से अभी भी 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

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मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में साफ आसमान के बीच हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

नोएडा शहर का पारा तीन डिग्री तक गिरा नोएडा शहर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रविवार को सुबह तेज बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया। शाम के समय ठंड महसूस हुई। अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, इसका प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ा। रविवार की सुबह तेज बारिश ने अचानक मौसम बदल दिया। आसमान में घने बादल छाए रहे। हालांकि, दोपहर बाद धूप निकली। सुबह के समय बारिश से लोगों के दैनिक कार्य भी प्रभावित हुए। वहीं, हवा चलने के कारण उन्हें ठंड भी महसूस हुई। शाम के समय बारिश का असर साफ दिखा। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा होने के चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, शहर की आबोहवा पर बारिश का कोई असर नहीं दिखा। नोएडा का एक्यूआई रविवार को 181 और ग्रेनो का 248 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को नोएडा का एक्यूआई 133 और ग्रेनो का 162 दर्ज किया गया था।

गाजियाबाद में भी लुढ़का पारा वहीं गाजियाबाद में भी रविवार को हुई हल्की बारिश से मौसम बदलाव आ गया है और पारा तीन डिग्री तक कम हुआ है। शहर में 12 मार्च को तापमान 36.6 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद से ही मौसम बदलने लगा था। दो दिन पारा कम हुआ और रविवार सुबह घने काले बादल छाए। काफी देर तक बादलों के गरजने के साथ सात बजे बारिश शुरू हुई। हालांकि, कुछ मिनट के लिए ही बूंदें पड़ीं। इसके बाद करीब 10 बजे फिर से कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई। इस वजह से न्यूनतम तापमान कम होकर 16.4 डिग्री पहुंच गया। अधिकतम पारा भी तीन डिग्री से अधिक गिरा और यह 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में तेज धूप के साथ आसमान साफ दिखा, लेकिन शाम को बादल छाए रहे। सोमवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुरुवार से बारिश की संभावना जताई जा रही है।

गुरुग्राम में बूंदाबांदी के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं गुरुग्राम में रविवार को हुई बारिश के बाद भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। रविवार को गुरुग्राम का एक्यूआई 215 और मानेसर का 210 दर्ज किया गया। शनिवार को गुरुग्राम का एक्यूआई 183 दर्ज किया गया था। आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम तहसील में सर्वाधिक तीन मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं, कादीपुर और हरसरू उप-तहसील में 2-2 मिलीमीटर,वजीराबाद और बादशाहपुर क्षेत्र में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बूंदाबांदी के बाद रविवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

फरीदाबाद में पारा 4 डिग्री तक गिरा फरीदाबाद में रविवार सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में करीब चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार के मुकाबले रविवार को अधिकतम तापमान घटकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंडी हवा के कारण लोगों को पंखे तक बंद करने पड़े। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हल्की धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा के कारण सूरज की तपिश ज्यादा असर नहीं दिखा सकी।